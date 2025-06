Google en CTC Global kondigen een initiatief aan om het Amerikaanse stroomnet en de transmissiecapaciteit van de V.S. toeleveringsketen uit te breiden aan de hand van geavanceerde geleiders

IRVINE & MOUNTAIN VIEW, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag maakte Google een samenwerking met CTC Global Corporation (CTC Global) bekend om de integratie van transmissietechnologie van de nieuwe generatie voor het stroomnet van de V.S. te versnellen. Samen zullen Google en CTC Global helpen om het gebruik van de geavanceerde geleiders met grote capaciteit van CTC Global, geproduceerd in de V.S., op schaal te brengen, een bewezen technologie die heeft aangetoond dat het de capaciteit en de betrouwbaarheid van het stroomnet met ongeëvenaarde snelheid bevordert.

Google en CTC Global zullen transmissielijnen met grote impact identificeren aan de hand van een RFI (Request for Information) aan staten, nutsbedrijven en transmissieontwikkelaars die geïnteresseerd zijn om mee te werken aan oplossingen om de stroomnetcapaciteit in het hele land te ontsluiten.

