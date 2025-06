ASISA s'associe à HCLTech pour favoriser le passage au numérique et l'expansion dans la péninsule ibérique

MADRID & LONDRES & NOIDA, Inde--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, une entreprise technologique internationale majeure, a été choisie par ASISA, un important fournisseur d'assurance santé en Espagne, comme partenaire informatique stratégique pour accélérer la transformation et l'expansion de l'entreprise en Ibérie. Ce partenariat a pour objectif d'accélérer les efforts de transition numérique d'ASISA afin d'améliorer l'expérience de ses 2,2 millions de clients et de positionner l'entreprise à l'avant-garde de l'innovation dans la région.

HCLTech modernisera les plateformes informatiques d'ASISA et exploitera des solutions basées sur l'IA pour améliorer l'efficacité de l'entreprise. La modernisation complète de l'ordinateur central et les solutions de HCLTech permettront à ASISA de créer une infrastructure informatique plus agile et plus réactive.

« Le partenariat avec HCLTech marque une étape clé dans notre projet de conversion numérique. En modernisant nos plateformes et en adoptant des technologies de pointe, nous confirmons notre engagement à fournir un service exceptionnel à nos clients », a déclaré José Pereira, directeur technique d'ASISA. « Cette collaboration permettra à ASISA de disposer d'une infrastructure plus agile, plus évolutive et plus efficace, favorisant ainsi l'innovation et nous préparant pour l'avenir. »

« Nous sommes fiers de nous associer à ASISA dans cette aventure révolutionnaire », a déclaré Sudip Lahiri, vice-président exécutif et responsable des services financiers pour l'Europe chez HCLTech. « Cet accord souligne notre engagement à investir en Ibérie et à fournir des solutions de pointe qui favorisent la réussite des entreprises. Nos services étendus en matière de mainframe et d'infrastructures permettront à ASISA d'atteindre ses objectifs stratégiques et d'établir de nouvelles références dans la région ibérique. »

