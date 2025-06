Yokogawa colabora com a Shell em tecnologia de robótica e IA para manutenção dde plantas industriais

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A Yokogawa Electric Corporation (TÓQUIO: 6841) anuncia a formalização de um acordo de longo prazo com a Shell Global Solutions International B.V. (“Shell”) para integrar e aprimorar tecnologias voltadas à utilização de robôs e drones na monitorização e manutenção de plantas industriais. Como parte do acordo, a Yokogawa incorporará a ferramenta avançada de visão artificial Operator Round by Exception (ORE), desenvolvida pela Shell, ao seu próprio OpreX™ Robot Management Core. Esse serviço de software aprimorado será disponibilizado para clientes dos setores de energia, produtos químicos e outros segmentos.

O ORE é uma solução digital baseada em visão computacional e análise de IA, permitindo que robôs executem autonomamente diversas tarefas operacionais, como leitura de medidores, detecção de vazamentos e identificação de falhas em equipamentos. Desenvolvido ao longo de dois anos dentro da Shell, o ORE combina estratégias avançadas de visão computacional com expertise em gerenciamento de integridade, inspeção remota e controle de corrosão.

O OpreX Robot Management Core é um componente essencial das soluções robóticas da Yokogawa. O software contribui para a operação mais segura e eficiente de plantas ao integrar e gerenciar diversos tipos de robôs responsáveis por tarefas tradicionalmente desempenhadas por humanos. Quando conectado aos sistemas de controle e segurança da planta, os dados adquiridos pelos robôs podem ser utilizados para emitir comandos e dar os primeiros passos rumo à automação plena das operações industriais. A adição da tecnologia ORE ampliará significativamente os casos de uso disponíveis para os clientes por meio do OpreX Robot Management Core.

No futuro, as soluções robóticas da Yokogawa serão testadas em duas plantas da Shell em um projeto-piloto, demonstrando o valor da robótica e dos drones na eficiência operacional e manutenção industrial.

Essa colaboração representa um marco significativo para a Yokogawa, consolidando sua parceria com a Shell no Energy Transition Campus Amsterdam, criado pela Shell em 2022 para estimular a cooperação entre empresas, organizações sociais, governos e universidades no desenvolvimento de soluções energéticas do futuro. Além disso, Shell e Yokogawa concordaram em alinhar seus esforços de P&D para aprimorar ainda mais a tecnologia de visão artificial, garantindo inovação contínua. Essa parceria reforça o compromisso das duas empresas em fornecer soluções tecnológicas de ponta para os setores de energia e industrial.

Masaharu Maeda, Vice-Presidente, Diretor-Executivo e Chefe da Divisão de Soluções da Yokogawa Electric, declarou: “Estamos muito entusiasmados em trabalhar com a Shell neste campo tecnológico fundamental, que promete enfrentar os desafios de escassez de mão de obra enfrentados pelos proprietários de plantas industriais, melhorando significativamente a eficiência das rondas em campo e, ao mesmo tempo, reduzindo os riscos inerentes para os operadores. Esperamos tornar essa solução disponível para proprietários de plantas industriais em todas as partes do mundo em breve e contribuir para ambientes de trabalho mais seguros e eficientes”.

“Shell e Yokogawa têm um histórico sólido de desenvolvimento conjunto para viabilizar soluções avançadas de automação em nossas instalações. Com este acordo, estamos levando nossa parceria a um novo patamar. Soluções robóticas combinadas com IA têm o potencial de gerar um avanço significativo em produtividade e segurança”, afirmou Gerben de Jong, CIO da Shell para Gás Integrado, Upstream e Projetos e Tecnologia.

