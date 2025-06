Ververica kondigt een partnerschap met Aiven aan om toonaangevende bedrijven in staat te stellen in realtime waarde te creëren uit hun gegevens

BERLIJN--(BUSINESS WIRE)--Ververica, de oorspronkelijke ontwikkelaars van Apache Flink® en een leider in streamverwerkingstechnologie, maakte vandaag een nieuw partnerschap bekend met Aiven, het open-source cloudplatform voor gegevens die klaar zijn om in toepassingen op basis van AI gebruikt te worden. Dit partnerschap stelt Aiven in staat om hun klanten Ververica’s Unified Streaming Data Platform aan te bieden en zo toegang tot streamingdatacapaciteiten van bedrijfsniveau uit te breiden voor bedrijfsactiviteiten aangestuurd door data van over de hele wereld.

In het kader van dit partnerschap kunnen klanten van Aiven voortaan streamverwerking van bedrijfsniveau ontsluiten met het krachtige platform van Ververica — zodat zij nu snel beslissingen kunen nemen en acties ondernemen met data uit om het even welke bron — plus expert ondersteuning van de oorspronkelijke ontwikkelaars van Apache Flink.

