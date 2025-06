Corpay Cross-Border élargit son partenariat exclusif avec West Ham United

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE : CPAY), leader mondial des paiements d'entreprise, est heureuse d'annoncer que l'activité transfrontalière de Corpay a conclu un accord pluriannuel afin d'élargir sa fructueuse collaboration exclusive avec West Ham United en devenant son partenaire officiel pour les opérations de change (FX) et les paiements internationaux.

Depuis 2018, Corpay Cross-Border fournit à West Ham United une gamme de solutions de paiements en devises pour les entreprises. Dans le cadre de cet élargissement pluriannuel, le club de la Premier League basé à Londres, ainsi que son réseau d'entreprises partenaires, continueront à bénéficier de l'accès aux solutions innovantes de Corpay Cross-Border en matière de paiements internationaux et de gestion du risque de change.

« Au cours des sept dernières saisons, nous avons eu le privilège d'être le partenaire officiel de West Ham United pour les opérations de change et les paiements internationaux », a déclaré Brad Loder, Chief Marketing Officer de Corpay Cross-Border Solutions. « Notre équipe est fière de la confiance que les équipes financières et partenariales du club placent en elle et se réjouit de la reconduction de notre partenariat. Nous sommes impatients de pouvoir continuer à travailler avec West Ham ainsi qu'avec son réseau élargi de partenaires commerciaux et de les aider à gérer leurs paiements internationaux et à mettre à exécution leurs plans de gestion du risque de change dans les prochaines années.

Andy Mollett, Chief Financial Officer de West Ham United, a déclaré : « Corpay Cross-Border Solutions fait partie intégrante de nos opérations de paiements internationaux. Ce partenariat à long terme a permis au club de bénéficier d'un support et d'une expertise exceptionnels et nous nous réjouissons de travailler étroitement avec eux dans les prochaines années afin d'atténuer notre exposition au risque de change ».

Nathan Thompson, directeur exécutif de West Ham United, a ajouté : « Nous sommes très heureux d'élargir notre partenariat avec Corpay Cross-Border Solutions, et tout particulièrement à un moment crucial pour le club, pour poursuivre le développement de notre présence mondiale. Nous avons rencontré un franc succès en introduisant le savoir-faire de Corpay auprès d'entreprises compétentes exposées au marché des changes, et au sein de notre Hammers Business Network élargi, les rendant ainsi essentiels dans l'offre de West Ham United en matière de commerce international. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration fructueuse au cours des années à venir.

Corpay, Inc. (NYSE : CPAY) est un spécialiste mondial des paiements de l'indice S&P500 qui aide les entreprises et les particuliers à payer leurs dépenses de manière simple et maîtrisée. La gamme de solutions de paiement de Corpay aide ses clients à mieux gérer les dépenses liées aux véhicules (ravitaillement en carburant, stationnement), les frais de voyage (réservations d’hôtel) et les frais de paiement (règlement des fournisseurs). Cela permet à nos clients d'économiser du temps et de l'argent. Corpay Cross-Border fait référence à un groupe d'entités juridiques détenues et exploitées par Corpay, Inc.

Corpay – Les paiements en toute simplicité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.corpay.com.

