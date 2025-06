Daimler Truck, Mitsubishi Fuso, Hino et Toyota Motor Corporation concluent des accords définitifs sur l'intégration de Mitsubishi Fuso et Hino Motors

Tokyo, Japon & Leinfelden-Echterdingen, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Daimler Truck AG (Présidente et PDG : Karin Rådström, ci-après « Daimler Truck »), Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (Président et PDG : Karl Deppen, ci-après « Mitsubishi Fuso »), Hino Motors Ltd. (Président et PDG : Satoshi Ogiso, ci-après « Hino ») et Toyota Motor Corporation (Président et PDG : Koji Sato, ci-après « Toyota ») ont conclu aujourd'hui des accords définitifs pour l'intégration de Mitsubishi Fuso et de Hino.

Détails de la collaboration (points principaux) :

Mitsubishi Fuso et Hino s'intégreront sur un pied d'égalité et coopéreront dans les domaines du développement, de l'approvisionnement et de la production de véhicules industriels.

L'objectif est que la nouvelle société holding cotée en bourse commence ses activités en avril 2026.

Daimler Truck et Toyota s'efforceront de détenir chacun 25 % de la société holding (cotée en bourse) de Mitsubishi Fuso et Hino intégrés.

La société holding prévoit de détenir 100 % de Mitsubishi Fuso et Hino.

L'intention est de coter la société holding sur le Prime Market de la Bourse de Tokyo.

PDG de la société holding : Karl Deppen

Siège social : Tokyo (Japon)

De plus amples détails sur l'étendue et la nature de la collaboration, y compris le nom de la nouvelle société holding, devraient être annoncés au cours des prochains mois. L'opération sera finalisée sous réserve de l'approbation des conseils d'administration, des actionnaires et des autorités compétentes.

Les véhicules utilitaires soutiennent la vie quotidienne en assurant le transport de personnes et de marchandises. Ils représentent une forme essentielle de mobilité, pouvant être considérée comme une véritable « infrastructure sociale ». Dans le cadre de cette collaboration, les quatre entreprises ont cherché une manière significative de façonner l’avenir des véhicules utilitaires. Animées par le même désir de «contribuer à une société prospère grâce à la mobilité», elles poursuivent leur collaboration et sont aujourd’hui heureuses d’annoncer la prochaine étape prometteuse de ce partenariat.

En intégrant Mitsubishi Fuso et Hino Motors, les entreprises visent à améliorer l'efficacité de leurs activités dans des domaines tels que le développement, l'approvisionnement et la production. Elles espèrent ainsi améliorer considérablement la compétitivité des constructeurs japonais de véhicules utilitaires et renforcer les bases de l'industrie automobile au Japon et en Asie.

La nouvelle société holding sera fière d'apporter sa contribution aux clients, aux différentes parties prenantes et à l'industrie automobile en aidant à résoudre les problèmes liés aux véhicules industriels, tels que la neutralité carbone et l'efficacité logistique, tout en s'efforçant de créer une société de mobilité durable et prospère et de renforcer l'activité des véhicules commerciaux à l'échelle mondiale grâce au développement des technologies CASE (connectées, autonomes, partagées, électriques), y compris l'hydrogène.

Déclarations de chaque entreprise

Karin Rådström, PDG de Daimler Truck a affirmé : « L'intégration de Mitsubishi Fuso et de Hino Motors, désormais décidée, est véritablement historique. Nous réunissons deux partenaires solides pour former une entreprise encore plus forte et façonner avec succès la décarbonisation des transports. Ensemble, Mitsubishi Fuso et Hino Motors disposent d'un grand potentiel pour tirer parti de l'échelle - et l'échelle est la clé de la transformation technologique de notre industrie. Karl Deppen est un dirigeant expérimenté et puissant qui comprend l'ensemble de la chaîne de valeur de notre activité, et je suis donc convaincu qu'il peut amener la nouvelle société à un niveau supérieur ».

Pour sa part, Koji Sato, PDG de Toyota a dit : « Nous pensons que l'avenir est à construire ensemble. L'accord final d'aujourd'hui n'est pas un but mais une ligne de départ. Nos quatre entreprises, dont l'objectif est de parvenir à une société de mobilité durable, continueront à créer ensemble l'avenir des véhicules utilitaires ».

« C'est un grand jour pour toutes les parties prenantes. Nous façonnons le secteur en regroupant nos forces. Avec une nouvelle entreprise forte, nous combinons nos deux marques de confiance, nos ressources, nos compétences et notre expertise pour mieux soutenir nos clients dans leurs besoins de transport à l'avenir. Je suis honoré et enthousiaste d'être le leader désigné de la nouvelle société et je suis reconnaissant de la confiance et de l'encouragement de Toyota et de Daimler Truck pour que cela se produise », a souligné Karl Deppen, PDG de Mitsubishi Fuso et futur PDG de la société nouvelle holding.

Satoshi Ogiso, PDG de Hino a conclu : « La coopération entre ces quatre entreprises est une véritable ‘occasion unique’. Outre la synergie opérationnelle, nous pouvons nous attendre à une synergie incommensurable résultant de la synthèse de nos différentes cultures et climats. Animés par une aspiration commune, nous sommes convaincus de pouvoir bâtir une équipe forte et résiliente, fondée sur l’empathie mutuelle et la contribution à la société. En tant que nouvelle entreprise de véhicules commerciaux ancrée au Japon, nous œuvrons ensemble à la création d’un avenir meilleur ».

Déclarations prospectives :

Le présent document contient des déclarations prospectives qui reflètent notre point de vue actuel concernant des événements futurs. Les termes tels que « ambition », « objectif », « anticiper », « supposer », « croire », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter », « devoir» et d’autres expressions similaires servent à identifier ces déclarations. Ces déclarations sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, notamment une évolution défavorable de la conjoncture économique mondiale, en particulier une baisse de la demande sur nos marchés principaux; une détérioration de nos possibilités de refinancement sur les marchés du crédit et financiers; des cas de force majeure tels que des catastrophes naturelles, des pandémies, des actes de terrorisme, des troubles politiques, des conflits armés, des accidents industriels et leurs effets sur nos activités de vente, d’approvisionnement, de production ou de services financiers; des variations des taux de change, des droits de douane ou des dispositions relatives au commerce extérieur; une évolution des préférences des consommateurs; un éventuel manque d’acceptation de nos produits ou services limitant notre capacité à fixer des prix et à exploiter efficacement nos capacités de production; une hausse des prix des carburants ou des matières premières; une interruption de la production en raison de pénuries de matériaux, de grèves ou d’insolvabilité de fournisseurs; une baisse des prix de revente des véhicules d’occasion; la mise en œuvre effective de mesures de réduction des coûts et d’optimisation de l’efficacité; les perspectives commerciales des entreprises dans lesquelles nous détenons une participation significative; la mise en œuvre réussie de coopérations stratégiques et de coentreprises; des changements de lois, de réglementations ou de politiques publiques, notamment en matière d’émissions de véhicules, de consommation de carburant et de sécurité ; la résolution d’enquêtes gouvernementales en cours ou sollicitées par les autorités, ainsi que l’issue de procédures judiciaires en cours ou potentielles; et d'autres risques et incertitudes, dont certains sont décrits dans la section « Rapport sur les risques et opportunités » de notre Rapport Annuel actuel. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisent, ou si les hypothèses sous-jacentes à nos déclarations prospectives s’avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Nous ne prévoyons pas, et n’assumons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, celles-ci étant basées uniquement sur les circonstances en vigueur à la date de publication.

Daimler Truck en un coup d’œil

Daimler Truck Holding AG (« Daimler Truck ») est l’un des plus grands fabricants mondiaux de véhicules utilitaires, avec plus de 40 sites principaux et plus de 100 000 employés à travers le monde. Les fondateurs de Daimler Truck ont inventé l’industrie moderne du transport il y a environ 125 ans grâce à leurs camions et autobus. Inchangées à ce jour, les ambitions de l’entreprise se concentrent sur un seul objectif : Daimler Truck œuvre pour tous ceux qui maintiennent le monde en mouvement. Ses clients permettent aux personnes d’être mobiles et de transporter les marchandises de manière fiable, ponctuelle et sécurisée. Daimler Truck fournit les technologies, produits et services nécessaires pour y parvenir. Ceci inclut également la transition vers une conduite neutre en CO2. L’entreprise s’efforce de faire du transport durable un succès, en s’appuyant sur une connaissance technologique approfondie et une compréhension claire des besoins de ses clients. Les activités commerciales de Daimler Truck sont organisées en cinq segments de reporting : Trucks North America (TN), avec les marques de camions Freightliner et Western Star ainsi que la marque de bus scolaires Thomas Built Buses ; Trucks Asia (TA), avec les marques de véhicules utilitaires FUSO et RIZON ; Mercedes-Benz Trucks (MBT), avec la marque éponyme et BharatBenz ; Daimler Buses (DB), avec les marques de bus Mercedes-Benz et Setra ; Daimler Truck Financial Services (DTFS), qui constitue le cinquième segment. La gamme de produits des segments camions comprend des camions légers, moyens et lourds pour le transport longue distance, la distribution, les travaux de construction, ainsi que des véhicules spéciaux principalement utilisés dans les secteurs municipaux et professionnels. La gamme du segment bus comprend des bus urbains, des bus scolaires, des bus interurbains, des autocars et des châssis de bus. En plus de la vente de véhicules utilitaires neufs et d’occasion, l’entreprise propose également des services après-vente et des solutions de connectivité.

