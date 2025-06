OSG Corporation przedłuża umowę z Rimini Street na świadczenie usług wsparcia w zakresie systemów Oracle EBS do 2029 roku

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz innowacyjnych rozwiązań do zarządzania o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware, poinformował dzisiaj, że firma OSG Corporation, światowy lider w precyzyjnej produkcji narzędzi tnących, matryc rolkowych i części do maszyn, przedłużyła umowę z Rimini Street, pragnąc przyspieszyć rozwój i realizację celów na rzecz zwiększenia rentowności.

Podążając ścieżką Rimini Smart Path™, która zaczyna się od zapewnienia znaczących oszczędności dzięki ograniczeniu rocznych opłat z tytułu wsparcia oprogramowania nawet o 50%, a następnie przewiduje zachowanie optymalnej pracy najważniejszych systemów z myślą o przyszłości i umożliwia zainwestowanie dużych sum osiągniętych oszczędności w strategiczne inicjatywy i innowacje, firma OSG zyskała 8% oszczędności całkowitych kosztów operacyjnych IT, co pozwoliło jej przeznaczyć uwolnione zasoby na sfinansowanie inicjatyw na rzecz automatyzacji swoich zakładów.

– Postępowanie zgodnie z planem dostawcy oprogramowania zmusiłoby nas do ciągłych aktualizacji pod kątem funkcji, które nie są nam potrzebne – powiedział Go Harada, kierownik ds. strategii IT w OSG. – Wybór Rimini Street umożliwił nam ponowne przejęcie kontroli nad naszym planem eksploatacji IT stosownie do potrzeb biznesowych firmy, a w efekcie zapewnił ogromne oszczędności kosztów stałych związanych z utrzymaniem i obsługą Oracle. Koszty te stanowiły 86% całego naszego budżetu na IT. Dzięki Rimini Street nie musimy już nieustannie dokonywać aktualizacji i możemy obniżyć łączne koszty IT o 78%, a tym samym zyskać środki i elastyczność, by inwestować w rozwiązania zapewniające nam nowe korzyści.

– Niemal 90% dzisiejszych budżetów na IT pochłaniają koszty „utrzymania”, przez co tylko 10% zostaje na innowacje i rozwój. A to po prostu nie wystarcza – powiedział Seth Ravin, dyrektor generalny Rimini Street. – Misją Rimini Street jest pomaganie organizacjom, takim jak OSG, w odzyskaniu jak najwięcej tych krytycznych zasobów niezbędnych na realizację projektów przynoszących jeszcze większe oszczędności, zwiększających efektywność i umożliwiających rozwój działalności.

Wybór stabilności, pragmatyzmu i innowacji zamiast planu działania dostawcy

OSG, która powstała w 1938 roku, zyskała sobie reputację dostawcy wysoko wydajnych narzędzi tnących odznaczających się wysoką jakością. Wybierając pakiet Oracle E-Business Suite (EBS) w 2010 r., OSG zamierzała utworzyć usprawniony system zarządzania sprzedażą, zamówieniami, zapasami, księgowością i produkcją. Niemniej jednak OSG szybko zdała sobie sprawę, że plan działania Oracle i forsowane przejście na chmurę stały w sprzeczności z jej własną długofalową wizją dotyczącą wykorzystania zasobów IT.

– Rozważaliśmy migrację do chmury, ale ostatecznie postanowiliśmy tego nie robić – wyjaśnił Harada. – Nasz obecny system EBS jest zbudowany na lokalnej architekturze, dlatego odwzorowanie podobnego poziomu dostępności w chmurze wiązałoby się z ogromnymi kosztami.

OSG podjęła decyzję o pozostaniu przy rozwiązaniu lokalnym, lecz wcale nie oznaczało to osłabienia poziomu innowacji. Firma stosuje podejście hybrydowe, wprowadzając nowe narzędzia cyfrowe zwiększające efektywność, a Rimini Street zajmuje się utrzymaniem stabilności podstawowej infrastruktury.

– Pragniemy połączyć nasze obecne, spersonalizowane systemy z nowymi narzędziami cyfrowymi tak, aby zwiększyć wydajność zakładów – podkreślił Harada. – Rimini Street umożliwia nam wprowadzanie nowych innowacji przyczyniających się do zaspokojenia naszych potrzeb biznesowych na własnych warunkach i wtedy, kiedy uznamy to za konieczne.

Potwierdzenie długoterminowego zobowiązania w świetle niezachwianego poziomu jakości obsługi

Po wielu latach czerpania coraz większych korzyści ze współpracy z Rimini Street firma OSG niedawno przedłużyła swoją umowę do lutego 2029 r., co jednoznacznie stanowi dowód jej uznania dla tego strategicznego partnerstwa. Jak wspomina Harada, „[p]rzez lata nasza relacja nie zmieniła się, co jest rzadkością. Rimini Street zapewnia nam ten sam poziom obsługi i uwagi jak na początku współpracy, a my bardzo cenimy sobie jej wiedzę fachową i zalecenia”.

– Jesteśmy zaszczyceni decyzją OSG o wyborze Rimini Street jako długoterminowego partnera – powiedział Nobutake Godo, regionalny dyrektor ds. technicznych Rimini Street Japonia. – Niezachwiane zobowiązanie obu stron na rzecz obopólnych sukcesów oraz sukcesu regionu opiera się na zasadzie, którą wyznają obie firmy: biznes ma pierwszeństwo, a dopiero w następnej kolejności do głosu dochodzi technologia. Cieszymy się z nadchodzących lat współpracy, która umożliwi wzmocnienie i realizację wizji OSG zakładającej objęcie przez nią wiodącej pozycji w branży produkcji narzędzi.

Więcej informacji na temat historii innowacji OSG Corporation we współpracy z Rimini Street można znaleźć tutaj.

Poznaj pełne portfolio oferowanych przez Rimini Street ultraresponsywnych, cieszących się zaufaniem i sprawdzonych usług wsparcia, usług zarządzanych, bezpieczeństwa, integracji, obserwowalności, usług specjalistycznych oraz kompleksowych rozwiązań outsourcingowych dla aplikacji SAP, Oracle, VMware oraz do innych zastosowań, sprzyjających osiąganiu przewagi nad konkurencją, rentowności i wzrostu.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest globalnym dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego i innowacyjnych rozwiązań oraz wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware. Firma oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie. Firma podpisała tysiące umów z organizacjami sklasyfikowanymi w rankingach Fortune Global 100, Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i administracji rządowej, które wybrały Rimini Street swoim zaufanym i sprawdzonym dostawcą rozwiązań o krytycznym znaczeniu z zakresu oprogramowania dla firm i uzyskały lepsze wyniki operacyjne, miliardy dolarów oszczędności oraz możliwość sfinansowania AI i innych innowacyjnych inwestycji.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.riministreet.com, oraz na profilach Rimini Street w serwisach X, Facebook, Instagram i LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „zakłada”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „prognoza”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „perspektywy”, „planuje”, „możliwe”, „cel”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań lub wszelkich nowych roszczeń; wszelkie koszty ponoszone w związku z zastosowaniem jakichkolwiek zakazów sądowych dotyczących sporu Rimini II oraz ich wpływ na przychody i koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich makroekonomicznych trendów recesyjnych, wzrost napięć geopolitycznych i wahania kursów walut, oraz zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą jej klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają obecni i potencjalni klienci, a także zdolność Rimini Street do oddziaływania na rynek w celu pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania oraz zamiary spółki w odniesieniu do przyjętego modelu ustalania cen; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; oczekiwania spółki co do nowej oferty produktów, partnerstw i programów partnerskich, w tym między innymi partnerstwa z ServiceNow; zdolności spółki do zwiększenia przychodów i precyzyjnego prognozowania ich wysokości, a także efekty wszelkich działań na rzecz zarządzania kosztami w związku z bieżącymi oczekiwaniami wobec poziomu przychodów i rozszerzeniem oferty spółki; spodziewany wpływ redukcji personelu w ostatnim i bieżącym roku obrotowym oraz związane z tym koszty reorganizacji; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez spółkę rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność cyklu sprzedaży, ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania, w tym zdolność do ich precyzyjnego prognozowania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników; biznesplan spółki, jej zdolności do przyszłego rozwoju oraz osiągnięcia i utrzymania rentowności; plany dotyczące likwidacji oferty usług w zakresie produktów Oracle PeopleSoft; zmienność cen akcji i związane z tym zapewnienie zgodności z wymogami giełdowymi; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do systemów informatycznych spółki i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa; wszelkie niedociągnięcia związane z potencjalnym korzystaniem z technologii generatywnej sztucznej inteligencji (AI) przez spółkę lub dostawców zewnętrznych; zdolność do ochrony informacji poufnych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; zdolność spółki do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki interpretacji podatkowych spółki; koszty należności celnych (w tym zwolnień celnych lub zdolności do ograniczenia wysokości należności celnych, w świetle nowych lub zwiększonych ceł nałożonych przez rząd Stanów Zjednoczonych i potencjalnych handlowych środków odwetowych ze strony odnośnych krajów); niezdolność do ustanowienia odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe lub zdolność do uzyskania korzyści w przypadku strat netto z działalności operacyjnej; wszelki negatywny wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym na reputację spółki lub jej działalność oraz narażenie spółki na dodatkowe koszty lub ryzyko związane ze sprawozdawczością w tych dziedzinach; zdolność spółki do utrzymania dobrych relacji z rządem Stanów Zjednoczonych i rządami innych państw oraz do pozyskania nowych umów z podmiotami państwowymi; wpływ bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach programu wykupu akcji oraz zdolność spółki do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 1 maja 2025 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany lub prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2025 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.