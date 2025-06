Bel s'associe à Accenture pour accélérer sa transformation digitale vers un modèle alimentaire plus sain et responsable

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Bel, acteur majeur de l'industrie du snacking sain laitier, fruitier et végétal, collabore avec Accenture (NYSE : ACN) pour accélérer la réinvention de son modèle.

Le choix d’Accenture pour accompagner une transformation numérique d’envergure

Depuis plus de 150 ans, Bel a su innover pour offrir des produits iconiques aux consommateurs. Le groupe poursuit son développement en proposant des produits innovants, sains et toujours accessibles à tous. L’entreprise s’est récemment engagée dans une transformation numérique ambitieuse et de grande envergure, visant à développer des capacités digitales en phase avec les enjeux de demain et à déployer des solutions technologiques à la fois structurantes et innovantes, au service d’une croissance compétitive et durable.

Bel a choisi Accenture pour piloter sa transformation numérique afin de rester à la pointe de l’innovation technologique. En alliant son expertise approfondie du secteur de la grande consommation, le développement durable, l’ingénierie digitale et de production avec la data, l'IA, et d’autres solutions technologiques de pointe, Accenture permettra à Bel de gagner en résilience et en agilité, tout en générant de nouvelles sources de valeur et de croissance.

Cadre de la collaboration : de l’optimisation de la production à l’accélération de la mise sur le marché

Bien que cette collaboration couvre l’ensemble du programme de digitalisation de Bel, elle se concentre principalement sur la mise en œuvre de plusieurs projets majeurs interconnectés :

Augmenter l'efficacité de la production : Accenture accompagne Bel dans le déploiement d'un logiciel de pilotage de la production (MES) commun à l'ensemble des 11 principales usines agroalimentaires et laitières de Bel à travers le monde. Ce logiciel vise à standardiser et optimiser en continu les processus de production. Cette étape clé dans la construction d’une infrastructure numérique solide permettra d’améliorer le suivi des performances des machines et des équipements, l'efficacité des lignes de production et la qualité des produits. Des flux de travail numériques efficaces remplaceront les processus manuels pour créer des usines exploitant pleinement les données et permettre à Bel d’adopter de meilleurs pratiques en termes de réduction des déchets, de consommation d’énergie et d’eau

Optimiser la logistique et les chaînes d'approvisionnement : Accenture collabore avec Bel pour mettre en place une solution de planification avancée basée sur l'IA pour améliorer la gestion des stocks de matériaux et de produits de l’entreprise. Cette solution permettra à Bel d'anticiper plus efficacement l'évolution de la demande client, de réduire ses coûts, de garantir la disponibilité de ses produits pour les consommateurs et de soutenir son engagement de réduction des émissions de 25 % d'ici 2035.

Accélérer la mise sur le marché des produits : Accenture et Bel renforcent la gestion du cycle de vie des produits grâce à une meilleure exploitation des données. Ces nouvelles capacités offriront à Bel une visibilité en temps réel des données réglementaires, produits et qualité à travers toutes les fonctions, à chaque étape du développement. Cette meilleure visibilité permettra une prise de décision plus éclairée et mieux adaptée tout au long du cycle de vie du produit et contribuera à accélérer la mise sur le marché.

Piloter la transformation de l'entreprise : Accenture accompagne Bel dans la structuration et la coordination efficace de ses projets de transformation. L'objectif est de garantir la réussite des initiatives stratégiques, d'assurer la synergie entre les fonctions et d'obtenir des résultats concrets. Cette démarche repose sur un pilotage clair des programmes, la constitution d’une équipe dédiée pour superviser les processus métier et le déploiement d'un programme de formation continue pour favoriser l’adoption de nouvelles méthodes de travail et ancrer durablement le changement au sein de l’entreprise.

Cécile Béliot, Directrice Générale du Groupe Bel, a déclaré : « L'objectif de Bel est d'établir un nouveau standard en matière de production alimentaire responsable et rentable. Pour y parvenir, nous avons engagé une transformation de grande envergure, et Accenture partage notre engagement à en faire un succès. Leur expertise en ingénierie digitale, en production, en technologies, ainsi que leur connaissance approfondie de notre secteur et des enjeux liés au développement durable, s’accompagnent d’un pilotage de projet rigoureux et d’un engagement constant en faveur de l’excellence. Accenture, en tant que partenaire de confiance dans cette réinvention, veille à ce que Bel puisse se concentrer sur ce qui compte le plus : fournir des aliments sains, abordables et responsables pour tous. »

Elisabeth Ellison-Davis, Directrice de la Stratégie et de la Transformation du Groupe Bel, a déclaré : « Cette initiative va bien au-delà de la modernisation de nos opérations. Elle porte une histoire d’impact. Nous allons développer une chaîne d'approvisionnement entièrement connectée, optimiser nos flux logistiques et étendre nos pratiques responsables, tout en intégrant à terme des technologies telles que l'IA. Pour nous réinventer, nous devons impliquer l’ensemble des fonctions de notre entreprise, de la R&D à la production en passant par le marketing, pour avoir un impact auprès des consommateurs du monde entier. Accenture est un partenaire numérique stratégique, copilote de la transformation technologique de Bel auprès de l'ensemble de nos équipes. Ensemble, nous avons conçu une collaboration sur mesure, pensée pour nous donner les moyens de faire la différence sur le marché. »

Julie Sweet, Présidente-directrice générale d'Accenture, a déclaré : « En mettant en œuvre cette transformation, Bel franchit une étape majeure vers la réalisation de sa vision : offrir une alimentation saine et accessible à tous, avec plus d’efficacité, de rapidité et un impact environnemental réduit. Nous sommes fiers d’accompagner Bel dans cette démarche de réinvention, qui va moderniser sa chaîne d’approvisionnement grâce à la technologie, aux données et à l’intelligence artificielle, mais aussi établir des bases solides pour créer de la valeur et soutenir sa croissance. Notre partenariat promet d'ouvrir de nouvelles perspectives pour le secteur du snacking sain, afin de mieux répondre aux attentes des consommateurs. »

Koen Deryckere, Président d’Accenture France et Benelux, a déclaré : « Accenture est une entreprise mondiale avec une forte identité européenne et un important ancrage en France. Nous sommes fiers de collaborer avec le Groupe Bel, dont les produits sont appréciés et reconnus par des centaines de millions de consommateurs à travers le monde. En travaillant ensemble sur sa chaîne d’approvisionnement et en misant sur l’innovation par la technologie, les données et l’IA, nous aidons Bel à renforcer sa résilience, à mieux naviguer dans l’incertitude et à répondre plus rapidement aux évolutions du marché. Portés par des valeurs partagées et un engagement commun pour l’alimentation de demain, nous œuvrons ensemble pour offrir à tous des options alimentaires plus saines et plus durables. »

