-

Andersen Consulting收購Azurian Consulting，持續全球擴張

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與Azurian Consulting簽署合作協議，進一步增強其在業務轉型、技術和人工智慧方面的能力。

Azurian Consulting成立於2012年，提供包括數位策略轉型、資料驅動策略、業務流程最佳化和應變管理在內的全面服務。 Azurian Consulting總部位於拉丁美洲，服務於金融、零售、消費品和製造業等各行各業的客戶。

Azurian Consulting董事總經理Nicolás Dueñas表示：「與Andersen Consulting的合作為我們打開了新市場的大門，增強了我們服務跨國客戶的能力，並助力我們的團隊獲取全球資源。這代表著強大的協同效應，使我們能夠將我們的區域洞察力與Andersen Consulting的全球平台相結合，從而增強我們為客戶提供整合、無縫解決方案的能力。」

Andersen全球董事長兼首席執行官Mark L. Vorsatz表示：「此次合作體現了我們在拓展全球諮詢能力和加強在關鍵市場的影響力上的持續投資。我們的持續成長使我們能夠為客戶提供強有力的解決方案，不僅解決了他們當前面臨的挑戰，還能幫助他們在快速發展的全球市場中獲得長期成功。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、商業、技術和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的諮詢、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseItalianPolishChinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting透過合作協議將Sidat Hyder Morshed引入平台

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與管理顧問及技術服務公司Sidat Hyder Morshed Associates (Sidat Hyder) 簽署合作協議，進一步提升其全球服務能力並深化在新興市場的業務布局。 成立於1986年的Sidat Hyder提供廣泛的服務，包括策略與管理諮詢、人力資源諮詢、招聘與外包以及財務諮詢。該公司為金融服務、能源、製造、電信和公共部門等多個行業的客戶提供服務。 Sidat Hyder執行長Waqar Hyder表示：「作為Arthur Andersen在巴基斯坦的代表公司，我們對品質、透明度和一流服務有著坚定的承諾，這些價值觀也深深植根於Andersen Consulting的文化中。作為合作公司，我們現已成為一個世界級平台的一部分，這增強了我們的影響力以及為客戶提供全球多學科解決方案的能力。」 Andersen全球董事長暨執行長Mark L. Vorsatz補充道：「Sidat Hyder展現的領導力與互補能力使其成為我們諮詢平台的自然選擇。透過深入的本地洞察與全球能力的結合，...

Andersen Consulting與DEX Ventures達成合作協議

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與長於成長策略和數位創新的數位行銷機構DEX Ventures合作，進一步提升其數位轉型能力。 DEX Ventures提供涵蓋策略、成效行銷、設計及數位解決方案的全方位服務。其服務內容包括助力品牌策略的成長諮詢、利用媒體與分析的成效及獲客計畫、視覺與使用者體驗設計服務，以及內容與社群開發。該公司主要服務於科技、石油與天然氣、零售等行業的跨國企業和《財星》500強企業。 DEX Ventures董事總經理Alex Ooi表示：「我們很高興能與Andersen Consulting合作，利用該組織的全球平台和專業知識，助力全球各行業客戶。我們現在將擁有更廣泛的能力來更好地服務客戶，並期待與Andersen Consulting的成員公司和合作公司建立可靠的業務關係。」 Andersen全球董事長暨執行長Mark L. Vorsatz表示：「DEX Ventures獨特的數位化優勢與我們的諮詢平台形成完美互補，使我們能夠在日益數位化優先的商業環境中為客戶提供真正具有變革性的解決方案。我們...

Andersen Consulting透過與David and Golyat合作擴大業務層面

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與菲律賓數位策略顧問公司David and Golyat簽署合作協議，深化其全球顧問能力。 David and Golyat高度專注于商業智慧、客戶洞察和數位化優先執行，與政府、發展組織和私人企業等跨產業客戶合作，透過資料驅動的決策推動長期價值。 David and Golyat管理合夥人Miko David表示：「我們很高興與Andersen Consulting合作，這是我們發展歷程中的一個里程碑。透過將我們在數位策略方面的專業知識與Andersen Consulting的全球平台相結合，我們具備獨特的優勢，能夠為在複雜市場中前行的客戶提供更大價值。」 Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「此次合作使我們能夠為自身全球顧問平台增添新層面。Miko及其團隊帶來了卓越的區域洞察力、創造力和分析嚴謹性，這些特質完美契合我們為全球客戶提供一流解決方案的承諾。」 Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策...
Back to Newsroom