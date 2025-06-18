Andersen Consulting收購Azurian Consulting，持續全球擴張

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與Azurian Consulting簽署合作協議，進一步增強其在業務轉型、技術和人工智慧方面的能力。

Azurian Consulting成立於2012年，提供包括數位策略轉型、資料驅動策略、業務流程最佳化和應變管理在內的全面服務。 Azurian Consulting總部位於拉丁美洲，服務於金融、零售、消費品和製造業等各行各業的客戶。

Azurian Consulting董事總經理Nicolás Dueñas表示：「與Andersen Consulting的合作為我們打開了新市場的大門，增強了我們服務跨國客戶的能力，並助力我們的團隊獲取全球資源。這代表著強大的協同效應，使我們能夠將我們的區域洞察力與Andersen Consulting的全球平台相結合，從而增強我們為客戶提供整合、無縫解決方案的能力。」

Andersen全球董事長兼首席執行官Mark L. Vorsatz表示：「此次合作體現了我們在拓展全球諮詢能力和加強在關鍵市場的影響力上的持續投資。我們的持續成長使我們能夠為客戶提供強有力的解決方案，不僅解決了他們當前面臨的挑戰，還能幫助他們在快速發展的全球市場中獲得長期成功。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、商業、技術和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的諮詢、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

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