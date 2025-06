Andersen Consulting poursuit son expansion mondiale avec l'ajout d'Azurian Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting renforce ses capacités en transformation d'entreprise, technologie et IA grâce à un accord de collaboration avec Azurian Consulting.

Créé en 2012, Azurian Consulting fournit une gamme complète de services, y compris la transformation de la stratégie numérique, la stratégie axée sur les données, l'optimisation des processus commerciaux et la gestion des changements. Basé en Amérique latine, Azurian Consulting sert des clients dans un large éventail d'industries telles que la finance, la vente au détail, les biens de consommation et la fabrication.

« La collaboration avec Andersen Consulting ouvre la porte à de nouveaux marchés, renforce notre capacité à servir des clients multinationaux et donne à notre équipe l’accès à des ressources mondiales », déclare Nicolás Dueñas, directeur général d’Azurian Consulting. « Cela représente une forte synergie qui nous permettra de combiner notre vision régionale avec la plateforme mondiale d’Andersen Consulting, renforçant ainsi notre capacité à fournir aux clients des solutions intégrées et optimales. »

« Cette collaboration reflète notre investissement continu dans l’expansion de nos capacités de conseil à l’échelle mondiale et dans le renforcement de notre présence sur des marchés clés », déclare Mark L. Vorsatz, président mondial et CEO d’Andersen. « Notre croissance continue nous permet de fournir à nos clients des solutions à fort impact qui non seulement relèvent leurs défis actuels, mais les mettent également en bonne voie pour un succès à long terme sur un marché mondial en rapide évolution. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil mondial offrant une gamme complète de services couvrant la stratégie d'entreprise, les activités commerciales, la technologie et la transformation de l'IA, ainsi que des solutions de capital humain. Andersen Consulting s'intègre au modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité mondiale et de conseil sur une plateforme comptant plus de 20 000 professionnels dans le monde et une présence dans plus de 500 sites par l'intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite et fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs dans le monde entier.

