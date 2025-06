Bayer Innovation Procurement breidt gebruik van Scientist.com’s door AI aangedreven platform uit voor wereldwijde orkestratie van aanbesteding voor onderzoek en ontwikkeling

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Bayer AG Innovation Procurement en Scientist.com hebben een meerjarige verlenging ondertekend dat van Scientist.com Bayer's wereldwijde voorkeurskanaal maakt voor het uitbesteden van externe diensten voor onderzoek en ontwikkeling.

Een reis van tactisch naar strategisch partnerschap

De samenwerking begon in 2015 toen Bayer Scientist.com’s digitale marktplaats invoerde om indirecte uitgaven voor voorafgaand klinisch onderzoek te stroomlijnen en controleren. In de loop der jaren is deze relatie versterkt en uitgebouwd. Dit weerspiegelt Bayer's ruimere verschuiving richting het meer externaliseren van zijn activiteiten voor onderzoek en ontwikkeling als onderdeel van zijn innovatiestrategieën. Wat begon als een tactisch middel voor aanbestedingen is nu Bayer's wereldwijde voorkeurskanaal geworden voor het uitbesteden van een breed scala aan externe diensten voor onderzoek en ontwikkeling.

