ADWEEK et ProRata apportent des réponses optimisées par l'IA à ADWEEK.com

LOS ANGELES et NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--ProRata.ai (« ProRata »), créateur de la plateforme Gist Answers optimisée par l’IA, et ADWEEK, un acteur de premier plan dans les domaines de la publicité, du marketing et des médias, annoncent aujourd’hui l’intégration de Gist Answers dans les propriétés numériques d’ADWEEK, y compris ADWEEK.com et le Cannes Lions Digital Companion. Grâce à ce partenariat, ADWEEK proposera aux lecteurs des études, des résumés d’articles et des réponses contextuelles optimisés par l’IA, tous conçus pour améliorer l’engagement et faire émerger des informations éprouvées.

« En tant qu'acteur omniprésent de l’industrie du marketing, de la publicité et des médias, nous sommes ravis d’être les premiers à offrir cette expérience d’IA améliorée à notre public », déclare Will Lee, CEO d'ADWEEK. « Avec Gist Answers, nous pouvons combiner notre journalisme primé avec des sources externes de confiance pour fournir un contexte plus approfondi et une découverte plus intelligente en réponse aux questions des utilisateurs. »

Gist Answers est spécialement conçu pour les éditeurs, ce qui leur permet de déployer un « compagnon IA » de marque sur leurs sites. Il enrichit le contenu exclusif d’un éditeur avec du matériel de haute qualité sous licence complète provenant de centaines de publications de confiance, fournissant des informations pertinentes et fiables tout en gardant l’accent sur les rapports originaux de l’éditeur. La plateforme est entièrement soutenues par les publicités et disponible gratuitement pour les éditeurs.

« Les éditeurs ne devraient pas avoir à choisir entre la portée et le contrôle », déclare Annelies Jansen, Chief Business Officer, ProRata.ai. « Gist Answers leur permet d’améliorer leur propre contenu à l’aide d’outils optimisés par l’IA, sans sacrifier l’intégrité éditoriale ni perdre des lecteurs au profit de moteurs de recherche qui ne mentionnent pas la source. »

Cette collaboration répond à la demande croissante d'IA générative éthique et fiable tout en donnant aux éditeurs un outil puissant pour fidéliser les audiences, accroître l'engagement et renforcer la confiance grâce à des expériences crédibles et améliorées par l'IA.

À propos d'ADWEEK

ADWEEK est la principale source d'informations, de perspectives et d'intelligence alimentant et autonomisant la publicité, le marketing et la croissance. Depuis plus de 45 ans, la couverture primée d'ADWEEK est suivie par une communauté engagée à travers le numérique, les événements, les podcasts, les newsletters, la presse écrite et les médias sociaux. En tant que pierre de touche de la communauté de la publicité et du marketing, ADWEEK est une ressource inégalée pour les leaders de plusieurs industries qui comptent sur son contenu pour leur donner un avantage concurrentiel.

À propos de ProRata.ai

Créé en 2024 par Bill Gross, ProRata développe des solutions d'IA éthiques qui garantissent que les propriétaires de contenu sont mentionnés et rémunérés pour l'utilisation de leur travail. La direction de l’entreprise comprend d’anciens cadres et ingénieurs de Microsoft, Google et Meta. ProRata est soutenu, entre autres, par Mayfield Fund, Revolution Ventures, Prime Movers Lab, dmg media, BOLD Capital, XPV-Exponential Ventures, Calibrate Ventures, MVP Ventures et Idealab Studio. Rendez-vous sur ProRata.ai.

