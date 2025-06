Malaisie : TotalEnergies élargit son portefeuille et renforce son partenariat stratégique avec PETRONAS

PARIS--(BUSINESS WIRE)--À l’occasion du forum Energy Asia 2025 à Kuala Lumpur, TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) annonce l’acquisition auprès de PETRONAS de participations dans de multiples blocs situés au large de la Malaisie et un bloc situé au large de l’Indonésie, où seront menés des programmes d’exploration, d’appréciation et de développement. Ces permis, à divers stades de maturité, s’étendent sur plus de 100 000 km2.

TotalEnergies détiendra en particulier, aux côtés de PETRONAS via sa filiale à 100% Petronas Carigali Sdn Bhd, une participation opérée de 50 % dans les blocs SK301b et SK313 où des découvertes significatives (plus de 4 tcf) de gaz ont été réalisées et dont le développement permettra de soutenir l’alimentation en gaz de Malaysia LNG à partir de 2030. TotalEnergies détiendra également, aux côtés de PETRONAS, des intérêts dans plusieurs blocs d’exploration au large de la Malaisie. La transaction est soumise aux conditions habituelles, et notamment l’approbation des autorités.

Suite à l’acquisition de SapuraOMV en décembre 2024, cette transaction accroît la position de TotalEnergies en Asie du Sud-Est, avec la Malaisie pour point d’ancrage, en partenariat avec PETRONAS.

S’appuyant sur une collaboration de longue date et fructueuse entre les deux compagnies dans le secteur Amont dans plusieurs pays, Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies, et Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Président et Directeur général de PETRONAS, ont par ailleurs signé un accord de coopération stratégique afin d’approfondir ce partenariat dans les activités d’exploration et de production à travers le monde.

« TotalEnergies est désormais un producteur de gaz majeur en Malaisie. Nous nous réjouissons d’étendre encore notre présence dans ce pays, que nous voyons comme une plateforme stratégique pour l’avenir de notre production à bas coûts et faibles émissions et la croissance de notre cash-flow, grâce à l’exposition au marché asiatique du GNL », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies. « La collaboration stratégique entre TotalEnergies et PETRONAS, qui s’étend bien au-delà de la Malaisie, avec de nombreuses joint-ventures à travers le monde, nous permet d’accéder à un portefeuille riche et varié dans ce pays, allant de l’exploration jusqu’à la production. »

"Depuis plusieurs années, PETRONAS et TotalEnergies ont démontré qu’associer leurs forces leur permettait de saisir de nouvelles opportunités. La signature d'aujourd'hui marque une nouvelle étape importante dans notre engagement commun à générer de la croissance de manière responsable et de la valeur sur le long terme. Ensemble, nous allons continuer d’explorer et de produire des barils compétitifs dans des blocs d'exploration pionniers et frontaliers en Malaisie et en Indonésie. Notre objectif est de maximiser le potentiel commercial tout en créant de la valeur durable pour l’ensemble de nos parties prenantes", a déclaré Tan Sri Tengku Taufik, Président et Directeur général de PETRONAS.

Élargissement à l’Indonésie de notre collaboration stratégique avec PETRONAS

TotalEnergies a signé un accord portant sur l’acquisition auprès de PETRONAS d’une participation de 24,5 % dans le bloc Bobara, situé au large de l’Indonésie, afin d’y procéder à un programme d’exploration visant des prospects pétroliers. Au terme de cette transaction, TotalEnergies détiendra une participation de 24,5 % dans le contrat de partage de production, PETRONAS conservant la part restante ainsi que son statut d’opérateur.

***

TotalEnergies en Malaisie

Présente en Malaisie depuis 1985, TotalEnergies est un partenaire historique de la compagnie nationale PETRONAS. Avec la finalisation de l’acquisition des actifs amont de SapuraOMV, la Compagnie est devenue le troisième plus grand opérateur gazier du pays. Elle y emploie quelque 300 personnes et détient désormais des participations opérées de 40 % dans les blocs SK408 et SB412 et de 30 % dans le bloc SK310. Celles-ci s’ajoutent à un portefeuille existant de 34,9 % dans les blocs SB-2K and SB-N et de 85 % dans le bloc 2E (Marjoram). Via sa filiale TotalEnergies Marketing Malaysia, la Compagnie assure également la commercialisation de produits pétroliers. En 2023, elle a signé avec PETRONAS et Mitsui un accord pour le développement d’un projet de stockage de CO 2 en Asie du Sud-Est et l’évaluation de plusieurs sites possibles dans le bassin malais.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une,énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).