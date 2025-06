Bayer Innovation Procurement renforce le déploiement mondial de la plateforme intelligente de Scientist.com afin d’optimiser la gestion de ses achats en recherche et développement

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Bayer AG Innovation Procurement et Scientist.com ont signé une prolongation pluriannuelle de leur partenariat, faisant de Scientist.com le canal mondial privilégié de Bayer pour l’approvisionnement en services externes de recherche et développement.

De la tactique à la stratégie : l’essor d’un partenariat renforcé

Cette alliance a débuté en 2015, lorsque Bayer a adopté la place de marché numérique de Scientist.com afin de rationaliser et maîtriser les dépenses de longue traîne liées à la recherche préclinique. Au fil du temps, cette relation s’est approfondie et élargie, reflétant l’orientation stratégique plus large de Bayer vers une externalisation croissante de ses activités de recherche et développement dans le cadre de sa politique d’innovation. Ce qui n’était au départ qu’un outil d’approvisionnement tactique est désormais devenu le canal mondial privilégié de Bayer pour l’acquisition d’un large éventail de services externes en R-D.

Capacités intégrées d’externalisation en recherche et développement

Cette extension permettra à la plateforme Scientist.com d’accompagner Bayer tout au long de la chaîne de valeur de la recherche et développement, notamment dans les domaines suivants :

Gestion stratégique des fournisseurs précliniques , incluant des achats encadrés, le respect des grilles tarifaires et le suivi des performances.

, incluant des achats encadrés, le respect des grilles tarifaires et le suivi des performances. Services de développement clinique offrant des flux de travail intégrés pour la conduite des études, l’analyse des biomarqueurs et l’accès à des capacités de laboratoire central.

offrant des flux de travail intégrés pour la conduite des études, l’analyse des biomarqueurs et l’accès à des capacités de laboratoire central. Données concrètes, analyse de données, études en économie de la santé et solutions d’accès au marché , facilitant une mise en relation rapide avec des partenaires de données de premier plan.

, facilitant une mise en relation rapide avec des partenaires de données de premier plan. Recherche en sciences agricoles, incluant des essais agronomiques spécialisés et des études à visée réglementaire.

Accélérer la transformation numérique par l’innovation

En désignant Scientist.com comme canal d’approvisionnement privilégié, Bayer Innovation Procurement a mis en place un point d’entrée numérique unique pour ses chercheurs, leur permettant d’accéder à des fournisseurs stratégiques et spécialisés, d’automatiser la gouvernance, de soutenir les objectifs de développement durable et de produire des informations exploitables à partir des données d’approvisionnement agrégées. Cette transformation s’inscrit dans la stratégie de Bayer Innovation Procurement visant à autonomiser les chercheurs de Bayer et à renforcer la flexibilité ainsi que la productivité des activités de recherche et développement, conformément au modèle opérationnel de Responsabilité Partagée Dynamique déployé à l’échelle de l’entreprise. L’extension complète des services de recherche en sciences agricoles et de développement clinique devrait être mise en œuvre progressivement au cours des 6 à 12 prochains mois, afin de permettre l’intégration de l’ensemble de la liste des fournisseurs de Bayer.

Vers une position de leader du marché

« Scientist.com a démontré sa valeur dès les premières étapes, et cette extension en fait désormais la plateforme de référence pour la majorité des travaux externes réalisés par nos chercheurs », a déclaré la Dre Kirstin Meyer, vice-présidente senior et directrice de la recherche en développement préclinique chez Bayer AG. « Grâce à un point d’accès unique, nous pouvons collaborer à la fois avec des fournisseurs stratégiques et spécialisés, assurer la gouvernance, atteindre nos objectifs de développement durable et, surtout, tirer parti des données agrégées pour éclairer nos décisions futures », a-t-elle ajouté.

« Bayer illustre comment une plateforme numérique d’orchestration des achats peut constituer une solution globale pour rationaliser l’ensemble des processus d’approvisionnement au sein d’un organisme de recherche », a déclaré Dr Dan Kagan, président et directeur des opérations de Scientist.com. « Ensemble, nous intégrons de nouveaux outils d’intelligence artificielle, des connexions de données renforcées et une conformité de bout en bout, afin de permettre aux équipes des divisions Pharma et Crop Science de Bayer d’innover plus rapidement et plus efficacement », a-t-il ajouté.

Optimisée par l’intelligence artificielle, la plateforme de Scientist.com regroupe la recherche de fournisseurs, les appels d’offres, la contractualisation, les contrôles de conformité et l’analyse des dépenses, le tout au sein d'un environnement sécurisé. Elle offre ainsi aux chercheurs de Bayer un accès fluide à l’expertise nécessaire, tout en leur permettant d’exploiter les données sous-jacentes pour obtenir des informations stratégiques sur l’ensemble du portefeuille.

Un modèle de référence pour l’avenir de la recherche et développement

L’évolution du partenariat entre Bayer et Scientist.com illustre de manière exemplaire la transition des grandes entreprises des sciences de la vie d’une approche tactique de l’approvisionnement vers une stratégie d’externalisation numérique de la recherche et développement. Cette transformation ne se limite pas à un gain d’efficacité opérationnelle : elle permet également de valoriser pleinement l’expertise mondiale de Bayer, d’accélérer l’innovation et de répondre aux exigences scientifiques et commerciales en constante évolution.

À propos de Scientist.com

Scientist.com est la première plateforme de marché et d’orchestration des achats dédiée au secteur des sciences de la vie et alimentée par l’intelligence artificielle. Fondée en 2007 et basée à Solana Beach, en Californie, l’entreprise simplifie l’ensemble du processus de découverte et de développement de médicaments en réunissant, au sein d’un espace de travail sécurisé, la recherche de fournisseurs, les appels d’offres, la contractualisation, les contrôles de conformité et l’analyse des données. Plus de 20 des 30 plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux, plus de 100 sociétés de biotechnologie ainsi que les Instituts nationaux de la santé (NIH) des États-Unis lui font confiance pour accéder à un réseau vérifié de plus de 6 000 fournisseurs spécialisés, accélérer les délais, réduire les coûts et garantir le respect des normes éthiques et réglementaires les plus strictes. Pour en savoir plus sur la manière dont Scientist.com accélère les avancées scientifiques, rendez-vous sur Scientist.com.

