Cirql breidt haar Europese aanwezigheid uit via een strategisch partnerschap met Frasson

HO CHI MINH CITY, Vietnam--(BUSINESS WIRE)--Cirql®, een innovatiebedrijf gevestigd in Vietnam dat zich toelegt op het ontwikkelen van schaalbare componenten voor afgewerkte tussenzolen met minder impact en materiaaloplossingen voor schoenenmerken, maakt een strategisch akkoord bekend met Frasson Spa, een Italiaans bedrijf dat zolen maakt en gespecialiseerd is in superkritieke schuim- en spuittechnieken voor componenten van schoenen. Dit partnerschap verstevigt Cirql’s aanwezigheid in Europa en stelt het bedrijf in staat om aan Europese schoenenmerken hun baanbrekende rTPU-technologie (gerecyclede polymeren) aan te bieden voor kwaliteitsvolle tussenzolen en buitenzolen.

In het kader van deze samenwerking is Frasson voortaan gecertificeerde officiële partner van Cirql in de EU voor de ontwikkeling en productie van technische componenten voor schoenen.

