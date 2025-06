E.ON renforce son partenariat avec HCLTech pour accélérer sa transformation Produit

FRANCFORT (Allemagne) et NOIDA (Inde)--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, une entreprise technologique mondiale de premier plan, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un partenariat stratégique avec E.ON, l’une des plus grandes sociétés énergétiques européennes, qui exploite un réseau de distribution de 1,6 million de kilomètres et compte environ 47 millions de clients. HCLTech devient ainsi un partenaire clé de la transition continue d’E.ON vers le cloud.

Dans le cadre de ce nouvel accord pluriannuel, HCLTech créera un nouveau cloud privé et assurera la gestion du cloud et du réseau pour les hyperscalers d’E.ON à l’échelle mondiale.

HCLTech utilisera ses solutions, telles qu’ AI Force, pour aider à E.ON à développer l’hyperautomatisation et améliorer la maturité du cloud et du réseau afin d’accélérer sa transformation Produit guidée par DevOps. Cette collaboration permettra à E.ON d’adopter une approche prédictive pour ses opérations, d’augmenter son efficacité, de favoriser l’innovation et de répondre rapidement à l’évolution des exigences du marché.

Gert Buitenhuis, responsable des plateformes technologiques mondiales chez E.ON, a déclaré : « Dans un contexte cloud et réseau très mature, notre solide base numérique est le pilier de notre transformation. HCLTech sera un partenaire très solide qui accompagnera E.ON dans cette prochaine phase en assurant une transformation à grande échelle et en créant de la valeur grâce à l’automatisation et à l’IA. »

Jens Kallrath, responsable des partenariats et de la gestion des fournisseurs chez E.ON, a déclaré : « Pour E.ON, HCLTech est un partenaire stratégique qui nous apporte une expertise démontrée en matière de transformation et de DevOps. Ensemble, nous sommes bien placés pour accélérer notre transformation en favorisant l’agilité, l’efficacité et l’innovation. »

Pankaj Tagra, vice-président d’HCLTech Europe, a déclaré : « Notre collaboration avec E.ON met en lumière notre croissance continue et notre engagement envers l’Europe. Nous sommes ravis de collaborer avec E.ON dans sa transformation cloud en tirant parti de notre expertise en matière de transformation cloud et DevOps pour stimuler l’innovation, l’agilité et l’efficacité. Ce partenariat consolide la position de HCLTech en tant que spécialiste de confiance de la transformation numérique et fournisseur de solutions cloud de pointe aux entreprises mondiales grâce à son portefeuille tourné vers l’avenir. »

