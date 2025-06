Prima in tutta la Cina: China Eastern inaugura la nuova rotta Shanghai–Ginevra il 16 Giugno

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Il 16 giugno alle 13:20 (ora di Pechino), il volo MU217 operato da China Eastern è decollato dall’Aeroporto di Shanghai-Pudong, atterrando con successo all’Aeroporto di Ginevra-Cointrin in Svizzera. Il volo trasportava 243 passeggeri e il tasso di occupazione del volo inaugurale ha superato l’85%. Prima del decollo, China Eastern ha organizzato una cerimonia d'inaugurazione presso il Terminal 1 dell’Aeroporto di Shanghai-Pudong, alla quale hanno partecipato il comandante del volo, il responsabile di cabina e un fortunato passeggero rappresentante selezionato.

Questa è la prima rotta diretta tra Shanghai e Ginevra aperta da una compagnia aerea cinese. Sarà operata regolarmente durante la stagione estivo-autunnale 2025, con voli ogni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato. Il volo di andata MU217 decolla dall’Aeroporto di Shanghai-Pudong alle 01:30 e arriva a Ginevra alle 07:50 (ora locale); il volo di ritorno MU218 parte da Ginevra alle 12:00 (ora locale) e atterra a Shanghai il giorno seguente alle 05:30. China Eastern impiegherà su questa rotta gli aerei a fusoliera larga di grandi dimensioni Airbus A350 e A330, entrambi dotati di connettività aria-terra ad alta velocità, consentendo ai passeggeri di vivere l’esperienza di essere “sempre online” grazie al servizio internet durante tutto il volo.

Ginevra si trova nel sud-ovest della Svizzera ed è un importante centro europeo per la diplomazia e gli affari internazionali, nota anche come “capitale della pace”. È sede di numerose organizzazioni internazionali e famosa per il suo Lago Lemano, le maestose Alpi e il ricco patrimonio culturale, rendendola una meta ambita dai turisti di tutto il mondo. Il 2025 segna il 75º anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Svizzera; l’apertura della rotta Shanghai–Ginevra di China Eastern collegherà la passione europea con il fascino orientale, facilitando gli scambi commerciali, turistici e culturali tra le due regioni. Come ha affermato un dipendente Nestlé con sede a Shanghai: “L’apertura della nuova rotta offre maggiori opzioni di viaggio per i dipendenti di Nestlé China che si devono recare alla sede centrale di Nestlé in Svizzera.” Nestlé coglierà l’occasione dell’apertura della nuova rotta per lanciare un caffè in co-branding in collaborazione con China Eastern.

Attualmente, China Eastern ha già attivato collegamenti dalla Cina verso città europee come Parigi, Londra, Francoforte, Amsterdam, Madrid, Roma, Venezia, Budapest, Mosca, Kazan, San Pietroburgo, Milano, Marsiglia e Ginevra. Con l’apertura prevista per il 20 giugno della rotta Shanghai–Milano e per il 17 luglio della rotta Shanghai–Copenaghen, China Eastern raggiungerà un totale di 15 città europee collegate.