E.ON verdiept haar partnerschap met HCLTech om transformatie gebaseerd op producten te versnellen

FRANKFURT, Duitsland & NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, een vooraanstaand internationaal technologiebedrijf, maakte vandaag een strategisch partnerschap bekend met E.ON, een van de grootste energiemaatschappijen van Europa met een distributienetwerk van 1,6 miljoen kilometer en om en bij 47 miljoen klanten. Hiermee wordt HCLTech een belangrijke partner voor het continue cloudtraject van E.ON.

Onder het nieuwe meerjarige akkoord zal HCLTech een nieuwe privécloud tot stand brengen en globaal cloud- en netwerkbeheer verschaffen in de hyperscalers van E.ON.

HCLTech zal haar oplossingen zoals AI Force benutten om E.ON in staat te stellen hyperautomatisering op schaal te brengen an cloud- en netwerkmaturiteit te bevorderen om haar transformatie gebaseerd op producten en aangestuurd door DevOps te versnellen.

