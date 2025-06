E.ON vertieft Partnerschaft mit HCLTech, um produktbasierte Transformation zu beschleunigen

FRANKFURT, Deutschland und NOIDA, Indien--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat heute eine strategische Partnerschaft mit E.ON bekannt gegeben, einem der größten Energieunternehmen Europas mit einem Verteilungsnetz von 1,6 Millionen Kilometern und rund 47 Millionen Kunden. Dies macht HCLTech zu einem wichtigen Partner für die kontinuierliche Cloud-Transformation von E.ON.

Im Rahmen der neuen mehrjährigen Vereinbarung wird HCLTech eine neue Private Cloud einrichten und das Cloud- und Netzwerkmanagement für die Hyperscaler von E.ON weltweit übernehmen.

HCLTech wird seine Lösungen wie AI Force einsetzen, um E.ON dabei zu unterstützen, die Hyperautomatisierung zu skalieren und die Cloud- und Netzwerkreife zu verbessern, um die DevOps-gesteuerte, produktbasierte Transformation zu beschleunigen. Durch die Zusammenarbeit kann E.ON vorausschauende Betriebsabläufe einführen, die Effizienz steigern, Innovationen fördern und schnell auf sich ändernde Marktanforderungen reagieren.

Gert Buitenhuis, Head of Global Technology Platforms bei E.ON, erklärte: „Unsere robuste digitale Grundlage mit einer hochentwickelten Cloud- und Netzwerklandschaft ist eine Säule unserer Transformation. HCLTech ist ein starker Partner, der E.ON in dieser nächsten Phase unterstützt, indem er Transformationen in großem Maßstab umsetzt und durch Automatisierung und KI einen Mehrwert schafft."

Jens Kallrath, Head of Partnering and Vendor Management bei E.ON, erklärte: „HCLTech ist ein strategischer Partner von E.ON und bringt bewährte Expertise in den Bereichen Transformation und DevOps mit. Gemeinsam sind wir gut aufgestellt, um unsere Transformation durch mehr Agilität, Effizienz und Innovation voranzutreiben."

Pankaj Tagra, Corporate Vice President bei HCLTech Europe, erklärte: „Unsere Zusammenarbeit mit E.ON unterstreicht unser kontinuierliches Wachstum und unser Engagement in der Region Europa. Wir freuen uns sehr, E.ON auf seinem Weg zur Cloud-Transformation zu begleiten und unser Fachwissen in den Bereichen Cloud- und DevOps-Transformation einzubringen, um Innovation, Agilität und Effizienz voranzutreiben. Diese Partnerschaft bekräftigt die Position von HCLTech als vertrauenswürdiger Vorreiter im Bereich der digitalen Transformation, der mit seinem zukunftsfähigen Portfolio globale Unternehmen mit innovativen Cloud-Lösungen versorgt."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.