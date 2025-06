Bayer Innovation Procurement weitet Nutzung von Scientist.com’s KI-unterstützter Plattform für die Orchestrierung von Global R&D Procurement aus

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Bayer AG Innovation Procurement und Scientist.com haben eine mehrjährige Vereinbarung unterzeichnet, durch die Scientist.com zu Bayer’s bevorzugtem globalen Kanal für die Beschaffung von externen R&D-Diensten wird.

Von taktischer zu strategischer Partnerschaft

Die Allianz begann im Jahr 2015, als Bayer sich für den digitalen Marketplace von Scientist.com entschied, um Ausgaben für vorklinische Forschung zu optimieren und kontrollieren. Im Laufe der Jahre wurde die Partnerschaft vertieft und erweitert, während Bayer im Rahmen seiner Innovationsstrategien einen immer größeren Teil seiner R&D-Aktivitäten nach außen vergab. Was als taktische Beschaffungsmaßnahme begann, ist nun zu Bayer’s bevorzugtem globalen Kanal für die Beschaffung von verschiedenartigen externen R&D-Diensten geworden.

Umfassende R&D Outsourcing-Möglichkeiten

Nun unterstützt Scientist.com’s Plattform Bayer über die gesamte R&D-Wertkette hinweg:

Strategisches vorklinisches Anbietermanagement über gezielte Auswahl sowie Kontrolle der Compliance und Leistung.

Anbietermanagement über gezielte Auswahl sowie Kontrolle der Compliance und Leistung. Dienste für die klinische Entwicklungsphase mit einheitlichen Workflows für die Ausführung von Studien, Biomarker-Analyse und zentralem Labor.

mit einheitlichen Workflows für die Ausführung von Studien, Biomarker-Analyse und zentralem Labor. Datenanalyse für Markteintritt und entsprechende Lösungen mit schnellem Zugang zu qualitätsvollen Partnern.

mit schnellem Zugang zu qualitätsvollen Partnern. Forschung Crop Science , einschließlich spezialisierte Testverfahren und regulatorische Studien.

Digital Transformation und Innovation

Indem Bayer Innovation Procurement sich für Scientist.com entschieden hat, entstand ein einziger Ort für alle Wissenschaftler: Zugang sowohl für strategische als auch Nischenanbieter, Automatisierung der Governance, Unterstützung von Nachhaltigkeitszielen und Generierung von praxisnahen Statistiken aus aggregierten Daten. Diese Transformation ist Teil von Bayer Innovation Procurement’s Strategie, die Forscher von Bayer zu unterstützen und die Flexibilität sowie Produktivität der R&D-Aktivitäten gemäß dem unternehmensweiten Modell Dynamic Shared Ownership zu steigern. Die Crop Science Research and Clinical Development Services sollen in den kommenden 6-12 Monaten stetig erweitert werden, sodass sämtliche Anbieter von Bayer erfasst werden.

Perspektiven von Führungskräften

„Scientist.com hat von Anfang an seinen Wert unter Beweis gestellt und mit dieser Erweiterung haben unsere Wissenschaftler einen Ort für den größten Teil der externen Arbeiten,” sagte Dr. Kirstin Meyer, SVP and Head of Pre-clinical Development Research, Bayer AG . „Wir können nun strategische und Nischenanbieter über einen einzigen Zugang erreichen, unsere Governance gewährleisten, die Nachhaltigkeitsziele verfolgen und – kritisch – Erkenntnisse aus den aggregierten Daten gewinnen als Grundlage für zukünftige Entscheidungen.”

„Bayer zeigt, wie eine digitale Plattform für die Orchestrierung der Beschaffung zu einer Lösung für das gesamte Unternehmen wird, die den gesamten Beschaffungsprozess im Bereich Forschung optimiert," sagte Dr. Dan Kagan, President & COO, Scientist.com . „Gemeinsam fügen wir neue KI-Tools hinzu und verbessern die Datenintegration und die End-to-End-Compliance, sodass die Bayer Teams für Pharma und Crop Science schneller und smarter Innovationen umsetzen können.”

Scientist.com’s KI-unterstützte Plattform bietet Entdeckung von Anbietern, Gebotsausschreibung, Vertragsabschluss, Überprüfung der Compliance und Analyse der Ausgaben - alles in einer sicheren Umgebung. So haben die Forscher von Bayer leichten Zugang zum notwendigen Wissen und können auf Portfolio-Ebene Erkenntnisse aus den zugrundeliegenden Daten ziehen.

Ein Modell für die Zukunft von R&D

Die Entwicklung der Partnerschaft zwischen Bayer und Scientist.com zeigt, wie führende Life Science-Unternehmen sich vom taktischen Outsourcing in Richtung strategisches, digital unterstütztes R&D Outsourcing bewegen. Dank dieser Herangehensweise wird nicht nur die operative Effizienz gesteigert, sondern Bayer hat besseren Zugang zu globalem Fachwissen, kann schneller Innovationen umsetzen und flexibel auf sich ändernde wissenschaftliche und geschäftliche Anforderungen reagieren.

