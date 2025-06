Se completaron con éxito las pruebas de mezcla al 50 % de hidrógeno en la planta McDonough-Atkinson de Georgia Power

Georgia Power y Mitsubishi Power trabajan juntas en la mayor demostración mundial hasta la fecha de mezcla de combustible de hidrógeno en una turbina de gas de avanzada. La última prueba se basó en la realizada en 2022, y la compañía continúa avanzando en técnicas innovadoras de investigación y desarrollo para desarrollar tecnologías de gas natural más limpias a fin de brindar servicios de electricidad a los clientes de Georgia.

The Georgia Power and Mitsubishi Power teams celebrate a successful test.

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Georgia Power y Mitsubishi Power completaron con buenos resultados una segunda prueba de mezcla de hidrógeno y gas natural, tanto a carga parcial como total, en una turbina de gas natural M501GAC en la planta McDonough-Atkinson de Georgia Power en Smyrna, Georgia. Este proyecto de demostración es el primero en validar una mezcla de combustible con un 50 %* de hidrógeno en una turbina de gas de clase avanzada y constituye la mayor prueba de este tipo realizada en el mundo hasta la fecha. La mezcla al 50 % logró reducir aproximadamente un 22 % las emisiones de CO₂ en comparación con el uso exclusivo de gas natural. Antes de la demostración con la mezcla al 50 %, se hicieron varias pruebas con distintos porcentajes de hidrógeno, entre el 5 % y el 50 %, que se llevaron adelante a lo largo de varias semanas durante mayo y junio. El año pasado se realizó una reconversión en la turbina de gas existente: la refrigeración por vapor se cambió por refrigeración por aire. Esto incorpora la tecnología de combustión de la serie J, que tiene capacidad comprobada de coproducción con hidrógeno en altas proporciones. La conversión ofrece ventajas, como tiempos de arranque más rápidos, mayor capacidad de modulación de carga y reducción de los costos de mantenimiento, además de hacer viable la realización de esta prueba pionera de mezcla de hidrógeno. Georgia Power, la mayor filial eléctrica de Southern Company, colaboró con Mitsubishi Power en estas pruebas pioneras como parte de su compromiso continuo con la investigación y el desarrollo (I+D) para mejorar la confiabilidad y asequibilidad de la energía para sus clientes y reducir, además, las emisiones de carbono de su parque de generación de energía. De hecho, Georgia Power ha reducido sus emisiones de carbono en más de un 60 % desde 2007. Esta prueba sigue a la primera validación de mezcla de hidrógeno al 20 % en volumen, realizada en la planta McDonough-Atkinson que se completó en 2022. Conozca más sobre el proyecto pionero de mezcla de hidrógeno de Georgia Power. La planta McDonough-Atkinson, ubicada a menos de 10 millas del centro de Atlanta, ha prestado servicios de electricidad a sus clientes durante más de 80 años, usa exclusivamente gas natural desde 2012 y se ha expandido hasta abastecer a 1,7 millones de hogares. Actualmente, opera con seis turbinas de gas de avanzada y de última generación de las series M501G y M501GAC, que ofrecen alto rendimiento y eficiencia, además de tres turbinas de vapor dispuestas en tres bloques de ciclo combinado con la configuración 2-a-1 y dos turbinas de combustión alimentadas con gas y petróleo. “El gas natural cumple un papel fundamental en nuestra matriz de generación, ya que proporciona flexibilidad, energía de base y respuesta rápida a la demanda de los clientes. Además, seguirá siendo un combustible importante en nuestra planificación para satisfacer las necesidades energéticas de una Georgia en constante crecimiento mediante una cartera diversificada de recursos de generación de energía”, dijo Rick Anderson, vicepresidente sénior y director de producción sénior de Georgia Power. “En Georgia Power, pruebas innovadoras como esta son solo una de las formas que nos garantizan que podremos ofrecer energía confiable y asequible a los clientes durante décadas en el futuro y reducir nuestras emisiones totales. Las inversiones que estamos realizando hoy en nuestro parque de generación de energía y red eléctrica beneficiarán a las futuras generaciones, y estoy muy orgulloso del equipo de la planta McDonough-Atkinson y de Mitsubishi Power por su dedicación a este proyecto y por finalizar la prueba de manera segura”. Mitsubishi Power realizó la mezcla de hidrógeno en una unidad de turbina de gas M501GAC, con una potencia aproximada de 283 MW. Mitsubishi Power brindó un servicio llave en mano para este proyecto que incluyó ingeniería, planificación, hardware de mezcla de hidrógeno, controles, puesta en marcha y gestión de riesgos. Mitsubishi Power se asoció con Certarus para el abastecimiento y la gestión del suministro y la logística del hidrógeno. “Asociarnos con Georgia Power en este proyecto pionero ha sido un privilegio”, dijo Mark Bissonnette, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Generación de Energía de Mitsubishi Power Americas. “Sobre la base del éxito de nuestras pruebas anteriores, logramos una mezcla de hidrógeno al 50 % en una turbina de gas de clase avanzada, lo que demuestra las capacidades de nuestra tecnología de vanguardia. Este es un hito significativo para ambas compañías y ayudará a Georgia Power a reducir las emisiones de carbono en su parque de generación de energía”. La organización especializada en investigación y desarrollo y líder en el sector de Southern Company hizo las veces de consultora técnica del proyecto. El equipo se dedica a la investigación relacionada con la generación, producción, prestación, transporte, infraestructura y almacenamiento de energía con bajas emisiones de carbono. El gas natural sustenta las necesidades energéticas de una Georgia que crece Actualmente, el gas natural provee el 40 por ciento de la generación de energía eléctrica anual de Georgia Power y, desde hace tiempo, es el combustible principal de la compañía. Georgia Power continúa trabajando con la Comisión de Servicios Públicos de Georgia (PSC, por sus siglas en inglés) a través del Plan Integrado de Recursos (IRP) de larga data para que se puedan satisfacer de manera confiable y económica las necesidades energéticas de una Georgia en crecimiento. Hoy, en la planta Yates ubicada en el condado de Coweta, la empresa está desarrollando tres nuevas turbinas de combustión de ciclo simple de Mitsubishi Power capaces de utilizar hidrógeno, de conformidad con lo aprobado por la Comisión de Servicios Públicos de Georgia en la actualización del Plan Integrado de Recursos (IRP) de 2023. Además de la nueva generación de gas natural, Georgia Power también invierte en las plantas de energía existentes para atender mejor las necesidades de Georgia. En particular, la empresa propuso mejoras en diez turbinas de gas natural en la planta McIntosh, tanto de ciclo combinado como de ciclo simple, para el Plan Integrado de Recursos de 2025. Se espera que estas mejoras agreguen 268 megavatios adicionales de capacidad, lo que ayudará a satisfacer la demanda energética proyectada a partir de la infraestructura existente. Combinadas con nuevos recursos de generación renovable, como la energía solar, estas iniciativas subrayan el compromiso de Georgia Power de reducir las emisiones de carbono y, a la vez, de fomentar un futuro energético resiliente y confiable, y de satisfacer las crecientes necesidades energéticas del estado. Para obtener más información sobre cómo Georgia Power se ocupa de satisfacer las necesidades de los clientes a través de una cartera energética diversificada y equilibrada, así como el proceso del Plan Integrado de Recursos, visite www.GeorgiaPower.com. * El coeficiente de contenido de hidrógeno representa la relación volumétrica. Acerca de Georgia Power Georgia Power es la filial eléctrica más grande de Southern Company (NYSE: SO), la principal compañía energética de los EE. UU. Valor, confiabilidad, servicio al cliente y responsabilidad son los pilares del compromiso de la empresa con los 2,8 millones de clientes en los 159 condados de Georgia, con la excepción de cuatro. Con el compromiso de brindar energía limpia, segura, confiable y asequible, Georgia Power sostiene una mezcla de generación de energía diversificada e innovadora que incluye energía nuclear, carbón y gas natural, así como energías renovables, como la energía solar, hidroeléctrica y eólica. Georgia Power ofrece tarifas por debajo del promedio nacional, se centra en brindar un servicio de clase mundial a sus clientes todos los días, y J.D. Power la reconoció como la empresa líder del sector en materia de satisfacción del cliente. Para obtener más información, visite www.GeorgiaPower.com y siga a la compañía en Facebook (Facebook.com/GeorgiaPower), X (X.com/GeorgiaPower) e Instagram (Instagram.com/ga_power). Acerca de Mitsubishi Power Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) tiene su sede central en Lake Mary, Florida, y emplea a más de 3 000 expertos y profesionales en soluciones digitales, generación y almacenamiento de energía. Nuestros empleados se especializan en brindar soluciones a los clientes para combatir el cambio climático de manera asequible y confiable, y promueven, además, la prosperidad de los hombres y mujeres en América del Norte, Central y del Sur. Las soluciones de generación de energía de Mitsubishi Power incluyen turbinas de gas, vapor y aeroderivadas; trenes de potencia e islas de potencia; sistemas geotérmicos; desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos; controles ambientales y servicios. Las soluciones de almacenamiento de energía incluyen hidrógeno verde, sistemas de almacenamiento de energía en baterías y servicios. Mitsubishi Power también brinda soluciones inteligentes que utilizan inteligencia artificial para posibilitar la operación automatizada de plantas de energía. Mitsubishi Power es una marca de soluciones energéticas de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Con sede en Tokio, Japón, MHI es uno de los principales fabricantes de maquinaria pesada del mundo y entre sus actividades comerciales se incluyen la ingeniería y manufactura en los sectores de energía, infraestructura, transporte, tecnología aeroespacial y defensa. Para obtener más información, visite el sitio web Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn. El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

