Cirql élargit sa présence en Europe en signant un partenariat stratégique avec Frasson

HO-CHI-MINH-VILLE, Vietnam--(BUSINESS WIRE)--Cirql®, une société d'innovation basée au Vietnam axée sur le développement de composants de semelles intérieures et de solutions matérielles évolutives à faible impact pour les marques de chaussures, annonce un accord stratégique avec Frasson Spa, une entreprise italienne de semelles spécialisée dans la production de mousse supercritique et de moulage par injection pour les composants de chaussures. Ce partenariat renforce la présence de Cirql en Europe et permet à l'entreprise de fournir aux marques de chaussures européennes sa technologie de pointe en matière de polymères recyclés (rTPU) pour les semelles intérieures et extérieures de haute performance.

Dans le cadre de cette collaboration, Frasson est désormais le partenaire officiel certifié de Cirql dans l'UE pour le développement et la production de composants techniques pour chaussures. Frasson sera à la fois un fournisseur essentiel et un partenaire de développement, un fabricant et OEM agréé par l'UE pour les semelles intérieures et extérieures de Cirql, ce qui lui permettra de proposer des solutions plus durables aux marques de chaussures dans toute l'Europe.

« Ce partenariat représente une étape importante pour Cirql dans le cadre de son élargissement sur le marché européen », a déclaré Matt Thwaites, vice-président et directeur général de Cirql. « Le savoir-faire de Frasson en matière de fabrication de mousse supercritique et de moulage par injection complète parfaitement notre mission qui consiste à fournir des matériaux durables et innovants aux marques de chaussures internationales. Ensemble, nous visons à rehausser l'industrie de la chaussure en utilisant des solutions écologiques de pointe ».

Grâce à ce partenariat, le polymère recyclé de Cirql (rTPU) deviendra plus accessible aux clients européens, ce qui permettra aux marques d'intégrer sans difficulté des matériaux et des composants durables dans leurs produits. Frasson, fabricant établi en Italie, apporte des décennies d'expertise et une profonde compréhension de l'industrie de la chaussure dans la région, faisant de l'entreprise le partenaire idéal pour la croissance de Cirql en Europe.

« Frasson est une entreprise toujours à la recherche des meilleures technologies au monde à proposer à ses clients. Nous avons été les premiers en Italie à acheter ce type de machine pour étudier ce nouveau matériau. Grâce à Cirql, nous avons complété l'ensemble des matériaux et leur technologie de pointe en matière de polymères recyclés (rTPU) nous permet désormais de proposer des SCF contenant une part importante de matériaux recyclés », a déclaré Alberto Frasson, directeur général de Frasson.

L'approche innovante de Cirql en matière de matériaux durables se concentre sur la réduction des déchets en phase de fabrication, tout en fournissant une gamme de solutions performantes pour les composants de chaussures techniques. Associé aux capacités de fabrication de Frasson, ce partenariat établit une nouvelle norme de collaboration écologique dans l'industrie de la chaussure et de minimisation de l'impact sur l'environnement.

Pour plus d'informations sur Cirql et ses matériaux durables , rendez-vous sur OrthoLiteCirql.com.

À propos de Cirql®

Cirql®, filiale d'OrthoLite®, est entièrement axée sur le développement de composants finis et de matériaux évolutifs et à faible impact pour les chaussures. Cirql propose des composants finis et des matériaux de première qualité qui sont, soit industriellement compostables/biodégradables, soit entièrement recyclables et fabriqués dans l'usine Cirql certifiée GRS. La mission de Cirql est d'éviter que les chaussures ne finissent dans les décharges. Avec Cirql rTPU30 et Cirql Zero, les marques de chaussures et leurs partenaires industriels disposent d'un plus grand choix de matériaux pour atteindre leurs propres objectifs climatiques. Suivez l'actualité de l'entreprise en consultant le site OrthoLiteCirql.com et suivez les marques sur Facebook, Instagram, et LinkedIn.

À propos de Frasson Spa

Frasson est un fabricant italien de premier plan spécialisé dans les technologies de fabrication de mousse supercritique et de moulage par injection. Fort de ses décennies d'expertise dans les composants de chaussures techniques, Frasson s'engage à proposer des solutions innovantes et durables aux marques dans toute l'Europe et plus encore. L'investissement continu dans de nouveaux espaces, équipements et machines de haute technologie a permis à Frasson d'accroître sa compétitivité internationale.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.