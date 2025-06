Cirql expandiert Europa-Präsenz über strategische Partnerschaft mit Frasson

HO-CHI-MINH-STADT, Vietnam--(BUSINESS WIRE)--Cirql®, ein innovatives Unternehmen mit Sitz in Vietnam, das sich auf die Entwicklung skalierbarer, umweltfreundlicher Fertigkomponenten für Zwischensohlen und Materiallösungen für Schuhmarken spezialisiert hat, gibt eine strategische Vereinbarung mit Frasson Spa bekannt, einem italienischen Sohlenhersteller mit Schwerpunkt auf superkritischen Schäumen und Spritzguss für Schuhkomponenten. Mit dieser Partnerschaft festigt Cirql seine Präsenz in Europa und kann nun europäische Schuhmarken mit seiner innovativen recycelten Polymertechnologie (rTPU) für leistungsstarke Zwischensohlen und Laufsohlen beliefern.

Im Zuge dieser Kooperation ist Frasson nun zertifizierter offizieller Partner von Cirql in der EU für die Entwicklung und Produktion von technischen Schuhkomponenten. Frasson fungiert als wichtiger Lieferant und zugelassener EU-Entwicklungspartner, Hersteller und OEM für Cirql-Zwischensohlen und -Laufsohlen und unterstützt so Schuhmarken in ganz Europa dabei, nachhaltigere Lösungen anzubieten.

„Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein für Cirql bei unserer Expansion in den europäischen Markt“, erklärt Matt Thwaites, Vice President und General Manager bei Cirql. „Die Expertise von Frasson im Bereich der überkritischen Schaumstoffherstellung und des Spritzgussverfahrens ist eine ideale Ergänzung zu unserer Vision, globale Schuhmarken mit nachhaltigen und innovativen Materialien zu versorgen. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, die Schuhindustrie mit innovativen, umweltfreundlichen Lösungen zukunftsfähig zu machen.“

Dank dieser Partnerschaft wird das recycelte Polymer (rTPU) von Cirql ab sofort für europäische Kunden leichter verfügbar sein. So werden Marken dazu befähigt, nachhaltige Materialien und Komponenten nahtlos in ihre Produkte zu integrieren. Frasson ist ein etablierter Hersteller in Italien und bringt jahrzehntelange Erfahrung und fundierte Kenntnisse der regionalen Schuhindustrie mit. Damit ist das Unternehmen ein idealer Partner für das Wachstum von Cirql in Europa.

„Frasson ist stets auf der Suche nach den besten Technologien weltweit, um seinen Kunden das bestmögliche Produkt bereitstellen zu können. Wir waren die Ersten in Italien, die diese Anlage erworben haben, um das neue Material zu prüfen. Mit Cirql konnten wir das Materialangebot vervollständigen und dank ihrer innovativen recycelten Polymertechnologie (rTPU) nun auch SCF mit hohem Anteil an recyceltem Material anbieten”, so Alberto Frasson, General Manager bei Frasson.

Der innovative Ansatz von Cirql im Bereich nachhaltiger Materialien zielt darauf ab, Produktionsabfälle zu minimieren und zugleich eine Reihe leistungsstarker Lösungen für technische Schuhkomponenten anzubieten. Kombiniert mit den Fertigungskapazitäten von Frasson setzt die Partnerschaft neue Maßstäbe für eine umweltbewusste Zusammenarbeit in der Schuhindustrie und die Reduzierung von Umweltbelastungen.

Weitere Informationen zu Cirql und seinen nachhaltigen Materialien unter OrthoLiteCirql.com.

Über Cirql®

Cirql®, eine Tochtergesellschaft von OrthoLite®, widmet sich ausschließlich der Entwicklung skalierbarer und weniger umweltbelastender Fertigkomponenten und Materiallösungen für Schuhe. Cirql stellt fertige Komponenten und hochwertige Materialien her, die entweder industriell kompostierbar und biologisch abbaubar oder vollständig recycelbar sind und in der GRS-zertifizierten Cirql-Fabrik produziert werden. Das Ziel von Cirql ist es, Schuhe von Mülldeponien fernzuhalten. Mit Cirql rTPU30 und Cirql Zero verfügen Schuhmarken und ihre Produktionspartner über eine umfangreichere Palette von Materialoptionen, um ihre eigenen Klimaziele zu erreichen. Informieren Sie sich über neue Entwicklungen des Unternehmens unter OrthoLiteCirql.com und folgen Sie den Marken auf Facebook, Instagram und LinkedIn.

Über Frasson Spa

Frasson ist ein führendes italienisches Fertigungsunternehmen, das auf Technologien für superkritische Schaumbildung und Spritzguss spezialisiert ist. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich technischer Schuhkomponenten widmet sich Frasson der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen für Marken in ganz Europa und darüber hinaus. Kontinuierliche Investitionen in neue Räumlichkeiten, Ausrüstung und Hightech-Maschinen haben Frasson ermöglicht, seine internationale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

