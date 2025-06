Accélérer la croissance du secteur grâce à un partenariat : BIOQuébec et BAM signent un protocole d’entente

LAVAL, Québec & WINNIPEG, Manitoba--(BUSINESS WIRE)--BIOQuébec et Bioscience Association Manitoba (BAM) sont fières d’annoncer la signature d’un protocole d’entente (P.E.) qui crée un partenariat entre deux des principales organisations canadiennes des sciences de la vie. Cet accord représente une étape importante vers un écosystème canadien des sciences de la vie plus intégré et compétitif, appuyé sur les forces régionales et des objectifs d’innovation partagés.

Le protocole d’entente vise à renforcer les liens entre les secteurs des sciences de la vie du Québec et du Manitoba en misant sur leurs expertises complémentaires et en élargissant les opportunités de commercialisation, de développement des affaires et de croissance sectorielle. Il pose les bases d’une collaboration concrète visant à soutenir les efforts conjoints et à activer de nouveaux leviers de croissance pour les organisations membres des deux provinces. BAM et BIOQuébec partagent déjà plusieurs membres, faisant de cette entente une continuité naturelle des liens existants et un développement mutuellement bénéfique.

Ce partenariat s’inscrit dans un effort plus large de renforcer la collaboration interprovinciale et à mieux aligner les forces respectives du Québec et du Manitoba. En favorisant la connectivité entre les écosystèmes provinciaux, BIOQuébec et BAM contribuent à la croissance continue du secteur des sciences de la vie au Canada.

Une approche pancanadienne de l’innovation et de la croissance

« Une approche pancanadienne est essentielle pour l’avenir de notre industrie. Ce nouveau protocole d’entente avec BIOQuébec reflète un engagement commun à soutenir l’innovation, à renforcer les écosystèmes des sciences de la vie du Manitoba et du Québec, et à créer de nouvelles opportunités », a déclaré Andrea Ladouceur, présidente-directrice générale de BAM. « En unissant nos efforts, nous pouvons mieux harmoniser nos ressources, amplifier notre impact et bâtir un avenir plus fort pour les sciences de la vie au Canada. Nous sommes fiers de franchir cette étape ensemble et enthousiastes à l’idée ce qui nous attend pour la suite. »

« Dans le contexte actuel d’évolution rapide des sciences de la vie, les frontières provinciales ne devraient pas freiner l’innovation. Ce protocole d’entente incarne l’idée d’une collaboration pancanadienne en unissant les forces régionales pour accélérer la croissance et accroître la compétitivité mondiale du Canada dans le domaine des sciences de la vie », a affirmé Benoît Larose, président-directeur général de BIOQuébec. « C’est une action concrète qui reflète notre volonté d’agir, de créer des liens et de soutenir la croissance des entreprises des deux provinces. »

Avantages clés pour les membres des associations :

Opportunités élargies de réseautage et de développement des affaires grâce à des activités conjointes et des missions commerciales

Accès à des événements inter-associatifs axés sur le partage des connaissances en sciences de la vie, l’influence et les partenariats

Tarifs préférentiels pour l’ensemble des événements organisés en partenariat

À propos de BIOQuébec

BIOQuébec est une association à but non lucratif entièrement financée par ses membres. Elle représente plus de 290 entreprises et organismes actifs dans l'industrie québécoise des sciences de la vie et des technologies de la santé. BIOQuébec est la voix de l’industrie, favorise le maillage et le développement économique et agit comme lien entre le secteur privé et les parties prenantes.

En savoir plus : https://www.bioquebec.com/

À propos de Bioscience Association Manitoba (BAM)

Bioscience Association Manitoba (BAM) est une association industrielle à but non lucratif qui favorise le succès commercial des entreprises de biosciences au Manitoba. Elle agit comme catalyseur de l’innovation, représente une voix unifiée pour l’avancement et la croissance du secteur, et soutient le développement d’une main-d’œuvre tournée vers l’avenir.

En savoir plus : https://biomb.ca/