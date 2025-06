Cirql amplia la presenza europea grazie alla partnership strategica con Frasson

HO CHI MINH CITY, Vietnam--(BUSINESS WIRE)--Cirql®, azienda innovativa con sede in Vietnam incentrata sullo sviluppo di componenti e materiali per intersuole finite scalabili e a minore impatto ambientale per marchi di calzature, annuncia un accordo strategico con Frasson SpA, azienda italiana di produttori di suole per calzature specializzata in schiumatura supercritica e stampaggio a iniezione per componenti per calzature. Questa collaborazione conferma la presenza di Cirql in Europa e consente all'azienda di fornire ai produttori europei di calzature la propria tecnologia a base di polimeri riciclati all'avanguardia (rTPU) per intersuole e suole esterne altamente performanti.

In questa collaborazione, Frasson ora è il partner ufficiale e certificato di Cirql nell'UE per lo sviluppo e la produzione di componenti tecnici per calzature.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.