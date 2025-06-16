日本生物製藥與醫療科技平台HekaBio與Alfresa Holdings Corporation建立策略性合作夥伴關係

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- HekaBio K.K.（總部：東京中央區；總裁兼執行長：Robert E. Claar；以下簡稱「HekaBio」）今日宣布與日本首屈一指的藥品批發商Alfresa Holdings Corporation（總部：東京千代田區；代表董事兼總裁：Ryuji Arakawa；以下簡稱「Alfresa Holdings」）簽署策略性合作夥伴協議。根據該協議，Alfresa Holdings還對HekaBio進行了資本投資。此次合作旨在加快創新醫療產品在日本的商業化。

背景與目的

近年來，日本已實施政策改革，以解決日益擴大的可及性差距問題——在海外獲准的創新療法進入日本市場的速度緩慢。

針對這些發展，HekaBio專注於將全球市場的尖端藥品、醫療器材和再生醫學產品引進日本及亞太市場。HekaBio利用專有的全球網路與合作模式，每年評估200多項腫瘤學、心臟病學和中樞神經系統領域的資產，並支援從授權到臨床和監管開發、製造和銷售的端對端商業化。

與Alfresa Group的這一合作將使HekaBio能夠推進和擴充其產品組合及影響力，尤其是在中樞神經系統和再生醫學領域。Alfresa Group在這些領域的製造和銷售方面具有優勢，包括供應鏈中與銷售相關的各種其他營運環節。

展望

透過此次合作，HekaBio和Alfresa Group旨在加快將具有高影響力的潛在重磅療法引進日本市場，從而擴大病患的治療選擇。兩家公司還計畫探索亞太區及其他地區的商業化策略。

關於HekaBio

HekaBio是一家總部位於日本的輕資產醫療保健平台，致力於加快亞太地區病患獲取全球藥品和醫療科技的進程。HekaBio每年評估200多項資產，精選其中少數進行授權引進，重點關注中樞神經系統、腫瘤學和健康長壽領域的早期低風險機會。HekaBio同步美國和日本的開發時間表，並憑藉策略性合作夥伴關係來實現商業成果最佳化。身為世界第三大醫療保健市場的日本是其區域擴張的啟動平台。

如欲瞭解更多關於HekaBio的使命和產品組合的資訊，請造訪 www.heka.bio

關於Alfresa Holdings

Alfresa Holdings是Alfresa Group的控股公司。Alfresa Group經營從藥品開發、製造和經銷到配藥藥房營運等業務，是日本道德藥品批發領域的頂尖企業集團，在截至2025年3月31日的會計年度中，合併淨銷售額超過2.9兆日圓。整個集團以「為所有人創造並傳遞嶄新生活」的企業構想為指引，全力支援藥品及其他產品的供應鏈這一支撐日本醫療保健體系的社會基礎設施，為滿足廣泛的醫療需求貢獻力量。

更多資訊：https://www.alfresa.com/eng/

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