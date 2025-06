TotalEnergies entre dans un portefeuille de permis d’exploration opérés par Chevron, renforçant le partenariat entre les deux Compagnies dans l’offshore aux Etats-Unis

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) annonce l’acquisition auprès de Chevron (opérateur) d’une participation de 25 % dans un portefeuille de permis d’exploration au large des États-Unis.

Ces 40 concessions fédérales du plateau continental extérieur (OCS), couvrant une surface d’environ 1 000 km2 et situées entre 175 et 330 km des côtes, comprennent 13 blocs de la zone de Walker Ridge, 9 du Mississippi Canyon et 18 de l’East Breaks.

Cette transaction donne accès à de multiples opportunités et prospects d’exploration offshore, renforçant ainsi la coopération avec Chevron au large des États-Unis, déjà couronnée de succès avec les mises en production d’Anchor en 2024 (37,14 % TotalEnergies) et de Ballymore en 2025 (40 %) qui viennent s’ajouter aux actifs en production de Jack (25 %) et Tahiti (17 %).

« Cette transaction est en ligne avec notre stratégie constante qui vise à enrichir notre portefeuille d’exploration avec des projets à bas coût et faibles émissions. Elle permettra à la Compagnie d’étendre considérablement sa présence dans l’exploration offshore aux États-Unis, avec une grande variété d’opportunités et de prospectivité », a déclaré Kevin McLachlan, Directeur Exploration de TotalEnergies. « Capitalisant sur la dynamique des récents démarrages de Ballymore et d’Anchor, nous nous réjouissons d’étendre notre partenariat fructueux avec Chevron, et prévoyons de finaliser des décisions de forages d’exploration sur ces blocs pour valoriser le vaste potentiel de production encore inexploité au large des États-Unis, en faisant appel aux dernières technologies d’imagerie 3D. »

TotalEnergies aux États-Unis

Présente aux États-Unis depuis 1957, TotalEnergies y déploie son modèle multi-énergies intégré. Depuis 2022, la Compagnie a investi près de 11 milliards de dollars dans le pays afin d’accélérer le développement du pétrole, du GNL et de l’électricité décarbonée. Avec plus de 10 Mt de production en 2024, TotalEnergies est le premier exportateur de GNL américain. La Compagnie est intégrée tout au long de la chaîne de valeur du GNL, avec des actifs de production au Texas ainsi qu’au large des côtes. Les États-Unis constituent également un pays clé pour le déploiement de la stratégie Integrated Power, avec 10 GW de projets solaires, éoliens et de stockage sur batterie installés ou en construction à terre. Pour en savoir plus sur la présence de TotalEnergies aux États-Unis, cliquez ici.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une,énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

