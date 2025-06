e.l.f. présente « color e.l.f.nalysis » et des tableaux Pinterest sélectionnés

OAKLAND, Californie--(BUSINESS WIRE)--e.l.f. Cosmetics, une marque de e.l.f. Beauty (NYSE : ELF), présente « color e.l.f.nalysis », une expérience numérique immersive mondiale pour une beauté personnalisée. Grâce à cet outil, les utilisateurs peuvent découvrir les nuances de maquillage qui s’harmonisent avec leurs traits uniques et obtenir un tableau Pinterest sélectionné avec soin, présentant des produits e.l.f. adaptés à leur palette de couleurs individuelle.

Cette expérience innovante et gratuite vous permet d’analyser votre palette de couleurs en un clin d’œil, sans restriction ni approximation. Il suffit de prendre un selfie (ou d’en envoyer un depuis votre galerie) pour que l’outil analyse votre teinte (chaude ou froide), votre valeur (contraste clair ou profond) et votre chroma (vif ou discret) afin de révéler votre saison de couleurs et votre tableau personnalisé.

« "color e.l.f.nalysis" vise à briser les barrières de la beauté et à rendre l’analyse personnalisée des couleurs accessible à tous les yeux, toutes les lèvres et tous les visages, et ce, gratuitement », déclare Patrick O’Keefe, directeur de la communication marketing intégrée chez e.l.f. Beauty. « Cet outil, développé avec Pinterest et en collaboration avec de véritables experts en couleurs, complète, sans le remplacer, le côté humain. C’est un moyen intelligent, fluide et amusant pour notre communauté de découvrir ce qui lui convient et de trouver les produits e.l.f. parfaits en quelques clics seulement. »

Pour donner vie à cette expérience, e.l.f. a travaillé avec l’équipe d’analyse de Pinterest afin de cartographier les tendances saisonnières. En examinant le comportement des utilisateurs en matière de recherche, d’enregistrement et d’achat sur Pinterest, notamment une augmentation de 23 % des recherches sur le « maquillage estival authentique »1 et de 30 % sur « l’analyse de la palette de couleurs printanières »2, l’équipe Pinterest a identifié les recherches tendance afin d’alimenter les tableaux sélectionnés par e.l.f. Cette expérience intègre également le tout dernier format de collages de Pinterest, qui donne vie aux idées de couleurs de manière dynamique et touche les acheteurs au moment précis où l’inspiration leur vient.

« Avec 1,6 milliard de recherches liées au maquillage au cours de l’année dernière et une augmentation de 22x de l’intérêt pour des outils tels que l’analyse des couleurs saisonnières, il est clair que les consommateurs recherchent des expériences de beauté personnalisées », déclare Katie Dombrowski, vice-présidente des produits de grande consommation chez Pinterest. « Nous sommes ravis de nous associer à e.l.f. pour donner vie à cette innovation et répondre aux besoins des utilisateurs au moment même où l’inspiration leur vient. »

e.l.f. s’est associé aux créateurs de Pinterest pour développer du contenu spécifique à chaque saison grâce aux nouveaux packs de partenariat pour créateurs de la plateforme. Cette collaboration permet aux créateurs de produire du contenu exclusif pour Pinterest et d’amplifier leur portée à l’aide d’Idea Ads avec des partenariats payants. Pour donner vie à « color e.l.f.nalysis », e.l.f. a également fait appel à Movement Strategy, une agence créative axée sur les réseaux sociaux qui utilise des informations en temps réel et le comportement des plateformes pour élaborer des stratégies de marque, des contenus novateurs et des partenariats avec des influenceurs qui font évoluer la culture.

e.l.f. change la façon dont les amateurs de beauté découvrent, explorent et achètent leurs couleurs parfaites sur Pinterest. Découvrez l’expérience ici.

e.l.f. et Pinterest présenteront « color e.l.f.nalysis » au Pinterest Manifestival, au Carlton Beach Club de Cannes le 19 juin 2025. Les participants pourront découvrir en avant-première ce nouvel outil et profiter d’une mini-session de maquillage saisonnier.

À propos d’e.l.f. Cosmetics

e.l.f. Beauty (NYSE : ELF) se fonde sur la conviction que tout est « e.l.f.inement possible ». Nous sommes une entreprise différente qui bouleverse les normes, façonne la culture et relie les communautés grâce à la positivité, l’inclusivité et l’accessibilité. e.l.f. Cosmetics, notre marque phare mondiale, rend le meilleur de la beauté accessible à tous les yeux, toutes les lèvres et tous les visages en réunissant le meilleur de la beauté, de la culture et du divertissement. Notre super-pouvoir consiste à proposer des produits de qualité supérieure, universellement attrayants, à des prix accessibles, qui sont e.l.f. clean et vegan, tous doublement certifiés par Leaping Bunny et PETA comme étant sans cruauté. Nous sommes fiers de proposer des produits fabriqués dans des installations certifiées Fair Trade Certified™. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.elfcosmetics.com.

À propos de Pinterest

Pinterest est une plateforme de recherche et de découverte visuelle où les utilisateurs trouvent l’inspiration, sélectionnent des idées et achètent des produits, le tout dans un espace en ligne positif. Basée à San Francisco, Pinterest a été lancée en 2010 et compte plus d’un demi-milliard d’utilisateurs actifs par mois dans le monde entier.

