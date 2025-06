DNP prend une participation majoritaire dans Laxton

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Le 17 juin 2025, Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912) a passé un accord de transfert d'actions afin d'acquérir Rubicon SEZC une société dont le siège est situé dans les îles Cayman. Rubicon (une société holding du groupe « Laxton ») est un intégrateur mondial de systèmes d'identité qui propose des solutions d'identification aux pouvoirs publics, principalement dans les pays en développement, afin d'enregistrer et d'authentifier les informations personnelles. DNP a l'intention d'acquérir 75 % des actions de Rubicon au mois de juillet et de conclure les procédures afin d'inclure l'entreprise dans le groupe.

DNP va optimiser les synergies avec Laxton dans les domaines de cartes d'identité et d'imprimantes de cartes. En élargissant nos activités pour inclure les pouvoirs publics en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et dans d'autres régions, nous voulons développer encore plus nos offres d'authentification et de sécurité et contribuer à une société sûre et intelligente.

[À propos de Laxton]

Laxton développe des services d'authentification d'identité en utilisant des informations biométriques, principalement pour les pouvoirs publics des pays et des régions émergents comme l'Afrique, avec des antécédents de mise en application dans plus de 50 pays et régions dans le monde entier. L'entreprise propose des prestations associant mobilité, solidité et sécurité en logeant des dispositifs d'enregistrement d'identité et d'authentification et des imprimantes de carte dans une valise transportable. Laxton propose des prestations complètes de conseil, développement, mise en application, formation et entretien afin de répondre aux besoins des administrations et d'autres organisations. La société a acquis une réputation flatteuse dans de nombreux pays et régions dans le monde entier.

[Synergies majeures suite à l'acquisition de Laxton]

Expansion des activités basée sur l'amélioration des services

Expansion dans les pays et régions émergents dans lesquels une croissance commerciale est anticipée

[L'avenir]

À travers cette acquisition, DNP va optimiser les synergies entre nos deux entreprises et se fixe pour objectif des ventes cumulatives de 140 milliards de yen d'ici à l'exercice 2030 grâce aux services d'identification proposés aux pouvoirs publics étrangers.

