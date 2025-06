DNP rileverà la quota di controllo in Laxton

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912) ha firmato un accordo per il trasferimento delle azioni il 17 giugno 2025 per acquisire Rubicon SEZC, con sede nelle Isole Cayman. Rubicon (una holding del gruppo “Laxton”) è un Integratore di sistemi di identità che offre soluzioni di identità per i governi, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, per registrare e autenticare i dati personali. DNP prevede di acquisire il 75% delle azioni di Rubicon in luglio e completare il processo per rendere la società un'azienda del Gruppo.

DNP ottimizzerà le sinergie con Laxton nella produzione di carte di identità e stampanti di carte.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.