DNP adquirirá participación mayoritaria en Laxton

Maximizar sinergias para acelerar la expansión global de la autenticación gubernamental impulsada por información biométrica y el negocio de la seguridad

Products of Laxton

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912) celebró un acuerdo de transferencia de acciones el 17 de junio de 2025 para adquirir Rubicon SEZC con sede en las Islas Caimán. Rubicon (sociedad controlante del grupo “Laxton”) es un Integrador de Sistemas de Identidad global que brinda soluciones de ID a los gobiernos, especialmente en países en vías de desarrollo, para que registren y autentiquen información personal. DNP prevé adquirir el 75 % de las acciones de Rubicon en julio y completar los procedimientos para que la empresa forme parte del Grupo. DNP maximizará las sinergias con Laxton en tarjetas de ID e impresoras de tarjetas. Al expandir el negocio relacionado con los gobiernos en África, Asia, Sudamérica y otras regiones, ampliaremos aún más nuestro negocio de autenticación y seguridad, contribuyendo a la creación de una Sociedad Inteligente segura y protegida. [Acerca de Laxton] Laxton desarrolla servicios de autenticación de ID mediante información biométrica, especialmente para gobiernos en países y regiones emergentes, como África, y goza de una vasta trayectoria de implementación en más de 50 países y regiones en todo el mundo. La compañía brinda servicios que combinan la movilidad, la robustez y la seguridad al alojar dispositivos de registro y autenticación de ID e impresoras de tarjetas en un estuche portátil. Laxton brinda servicios integrales que oscilan desde consultoría hasta desarrollo, implementación, capacitación y mantenimiento para satisfacer las necesidades de los gobiernos y otras organizaciones, y ha forjado una gran reputación en países y regiones de todo el mundo. [Principales sinergias de la adquisición de Laxton] Expansión comercial impulsada por la mejora del servicio

Expansión hacia países y regiones emergentes donde se prevé el crecimiento del mercado [De cara al futuro] DNP buscará maximizar las sinergias entre nuestras dos compañías a través de esta adquisición y apunta a lograr ventas acumuladas por 140 mil millones de yenes hacia el año fiscal 2030 a través de servicios de autenticación de ID para gobiernos extranjeros. Más detalles Acerca de DNP DNP se estableció en 1876 y se ha convertido en una compañía global líder que utiliza soluciones de impresión para generar oportunidades comerciales nuevas mientras protege el medio ambiente y crea un mundo más pujante para todos. Aprovechamos las principales competencias en microfabricación y tecnología de recubrimiento de precisión a fin de proveer productos para los mercados de pantallas, dispositivos electrónicos y películas ópticas. El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

