DNP adquire participação majoritária na Laxton

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TÓQUIO: 7912) firmou um acordo de transferência de ações em 17 de junho de 2025 para adquirir a Rubicon SEZC, uma holding do grupo Laxton com sede nas Ilhas Cayman. A Laxton é uma integradora global de sistemas de identidade que oferece soluções de identificação para governos, principalmente em países em desenvolvimento, para registrar e autenticar informações pessoais. A DNP planeja adquirir 75% das ações da Rubicon em julho, finalizando assim os procedimentos para integrar a empresa ao seu Grupo.

A DNP maximizará as sinergias com a Laxton na produção de cartões de identificação e impressoras de cartões. Ao expandir para negócios governamentais na África, Ásia, América do Sul e outras regiões, continuaremos a fortalecer nossa atuação em autenticação e segurança, contribuindo para uma sociedade inteligente, segura e protegida.

[Sobre a Laxton]

A Laxton desenvolve soluções de autenticação de identidade baseadas em biometria, atendendo principalmente a governos em países e regiões emergentes, como a África. Com um histórico de implementação em mais de 50 países, a empresa oferece serviços que combinam mobilidade, robustez e segurança, por meio de dispositivos de registro e autenticação de identidade, além de impressoras de cartões, acomodados em uma maleta portátil. A Laxton fornece um serviço completo, incluindo consultoria, desenvolvimento, implementação, treinamento e manutenção, conquistando reconhecimento global.

[Principais sinergias da aquisição da Laxton]

Expansão dos negócios impulsionada pela melhoria dos serviços

Expansão para países e regiões emergentes com potencial de crescimento

[Perspectivas]

A DNP pretende maximizar as sinergias entre as duas empresas com esta aquisição e tem como meta alcançar vendas acumuladas de 140 bilhões de ienes até o ano fiscal de 2030, por meio da oferta de serviços de autenticação de identidade a governos estrangeiros.

Sobre a DNP

Fundada em 1876, a DNP (Dai Nippon Printing Co., Ltd.) é uma empresa líder global que utiliza soluções baseadas em impressão para gerar novas oportunidades de negócios, promovendo a preservação ambiental e contribuindo para a construção de um mundo mais sustentável e vibrante. A companhia se destaca por suas competências essenciais em microfabricação e tecnologia de revestimento de alta precisão, oferecendo produtos inovadores para os mercados de displays, dispositivos eletrônicos e filmes ópticos.

