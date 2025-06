DNP übernimmt Mehrheitsbeteiligung an Laxton

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912) hat am 17. Juni 2025 eine Aktienübertragungsvereinbarung zum Erwerb der auf den Kaimaninseln ansässigen Rubicon SEZC geschlossen. Rubicon (eine Holdinggesellschaft der „Laxton“-Gruppe) ist ein globaler Identity Systems Integrator, der Regierungen, hauptsächlich in Entwicklungsländern, Identitätslösungen zur Registrierung und Authentifizierung personenbezogener Daten bereitstellt. DNP plant, im Juli 75 % der Rubicon-Aktien zu erwerben und die Verfahren abzuschließen, um das Unternehmen zu einer Konzerngesellschaft zu machen.

DNP ist bestrebt, die Synergien mit Laxton im Bereich ID-Karten und Kartendruckern bestmöglich auszuschöpfen. Durch die Expansion in das regierungsbezogene Geschäft in Afrika, Asien, Südamerika und anderen Regionen werden wir unser Authentifizierungs- und Sicherheitsgeschäft weiter ausbauen und so zu einer sicheren und geschützten Smart Society beitragen.

[Über Laxton]

Laxton entwickelt Identitätsauthentifizierungsdienste auf Basis biometrischer Informationen, hauptsächlich für Regierungen in Schwellenländern und Regionen wie Afrika, und kann auf eine erfolgreiche Umsetzung in über 50 Ländern und Regionen weltweit verweisen. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen an, die Mobilität, Robustheit und Sicherheit vereinen, indem Geräte zur Registrierung und Authentifizierung von Identitäten sowie Kartendrucker in einem tragbaren Koffer untergebracht werden. Laxton stellt Regierungen und anderen Organisationen umfassende Dienstleistungen aus einer Hand zur Verfügung – von Beratung über Entwicklung, Implementierung und Schulung bis hin zur Wartung – und hat sich damit in vielen Ländern und Regionen auf der ganzen Welt einen hervorragenden Ruf erworben.

[Hauptsynergien der Laxton-Akquisition]

Geschäftsausweitung mit Fokus auf Service-Verbesserung

Expansion in Schwellenländer und Regionen, in denen ein Marktwachstum erwartet wird

[In Zukunft]

DNP strebt mit dieser Übernahme die Maximierung der Synergien zwischen den beiden Unternehmen an und hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Geschäftsjahr 2030 kumulierte Umsätze in Höhe von 140 Milliarden Yen durch ID-Authentifizierungsdienste für ausländische Regierungen zu erzielen.

Weitere Informationen

Über DNP

DNP wurde 1876 gegründet und hat sich zu einem weltweit führenden Unternehmen entwickelt, das druckbasierte Lösungen nutzt, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und gleichzeitig die Umwelt zu schützen und eine lebendigere Welt für alle zu schaffen. Wir nutzen unsere Kernkompetenzen in der Mikrofabrikation und Präzisionsbeschichtungstechnologie, um Produkte für die Märkte Display, elektronische Geräte und optische Folien anzubieten.

