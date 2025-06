DNP將控股Laxton

更大限度地發揮協同效應,加速生物識別資訊驅動的政府身分驗證和安全業務的全球擴張

Laxton的產品

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912)於2025年6月17日簽訂了一份股份轉讓協議,收購總部位於開曼群島的Rubicon SEZC。Rubicon (「Laxton」集團的控股公司)是一家全球身分系統整合商,為各個國家/地區政府(主要是發展中國家的政府)提供身分識別解決方案,以註冊和驗證個人資訊。DNP計畫在7月收購Rubicon 75%的股份,並完成使其成為集團旗下公司的相關手續。 DNP將與Laxton在身分證和卡片印表機領域實現最大協同效應。透過拓展非洲、亞洲、南美等地區的政府相關業務,我們將進一步發展身分驗證和安全業務,為構建安全可靠的智慧社會做出貢獻。 [About Laxton] Laxton主要為非洲等新興國家和地區的政府開發使用生物識別資訊的身分驗證服務,在全球50多個國家和地區擁有實施記錄。該公司將身分證登記和身分驗證設備以及卡片印表機集成在一個可攜式盒子中,提供兼具移動性、穩健性和安全性的服務。Laxton提供從諮詢到開發、實施、培訓和維護的一站式服務,以滿足政府和其他組織的需求,在世界各國和地區贏得了良好的聲譽。 [收購Laxton帶來的主要協同效應] 以改善服務為驅動力的業務擴張

向市場增長可期的新興國家和地區擴張 [未來展望] 通過此次收購,DNP將更大限度地發揮兩家公司的協同效應,並力爭到2030財年,透過面向海外政府的身份驗證服務,實現1400億日元的累計銷售額。 更多詳細資訊 關於DNP DNP成立於1876年,現已發展成為一家全球領先的公司,利用基於印刷的解決方案來創造新的商業機會,同時保護環境,為所有人創造一個更加生機勃勃的世界。我們利用在微細加工和精密鍍膜技術方面的核心競爭力,為顯示器、電子設備和光學薄膜市場提供產品。 免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

