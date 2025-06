DNP将控股Laxton

更大限度地发挥协同效应,加速生物识别信息驱动的政府身份验证和安全业务的全球扩张

Laxton的产品

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912)于2025年6月17日签订了一份股份转让协议,收购总部位于开曼群岛的Rubicon SEZC。Rubicon(“Laxton”集团的控股公司)是一家全球身份系统集成商,为各个国家/地区政府(主要是发展中国家的政府)提供身份识别解决方案,以注册和验证个人信息。DNP计划在7月收购Rubicon 75%的股份,并完成使其成为集团旗下公司的相关手续。 DNP将与Laxton在身份证和卡片打印机领域实现最大协同效应。通过拓展非洲、亚洲、南美等地区的政府相关业务,我们将进一步发展身份验证和安全业务,为构建安全可靠的智能社会做出贡献。 [关于Laxton] Laxton主要为非洲等新兴国家和地区的政府开发使用生物识别信息的身份验证服务,在全球50多个国家和地区拥有实施记录。该公司将身份证登记和身份验证设备以及卡片打印机集成在一个便携式盒子中,提供兼具移动性、稳健性和安全性的服务。Laxton提供从咨询到开发、实施、培训和维护的一站式服务,以满足政府和其他组织的需求,在世界各国和地区赢得了良好的声誉。 [收购Laxton带来的主要协同效应] 以改善服务为驱动力的业务扩张

向市场增长可期的新兴国家和地区扩张 [展望未来] 通过此次收购,DNP将更大限度地发挥两家公司的协同效应,并力争到2030财年,通过面向海外政府的身份验证服务,实现1400亿日元的累计销售额。 更多详细信息 关于DNP DNP成立于1876年,现已发展成为一家全球领先的公司,利用基于印刷的解决方案来创造新的商业机会,同时保护环境,为所有人创造一个更加生机勃勃的世界。我们利用在微细加工和精密镀膜技术方面的核心竞争力,为显示器、电子设备和光学薄膜市场提供产品。 免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

