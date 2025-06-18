-

DNP将控股Laxton

更大限度地发挥协同效应，加速生物识别信息驱动的政府身份验证和安全业务的全球扩张

original Laxton的产品

Laxton的产品

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912)于2025年6月17日签订了一份股份转让协议，收购总部位于开曼群岛的Rubicon SEZC。Rubicon（“Laxton”集团的控股公司）是一家全球身份系统集成商，为各个国家/地区政府（主要是发展中国家的政府）提供身份识别解决方案，以注册和验证个人信息。DNP计划在7月收购Rubicon 75%的股份，并完成使其成为集团旗下公司的相关手续。

DNP将与Laxton在身份证和卡片打印机领域实现最大协同效应。通过拓展非洲、亚洲、南美等地区的政府相关业务，我们将进一步发展身份验证和安全业务，为构建安全可靠的智能社会做出贡献。

[关于Laxton]

Laxton主要为非洲等新兴国家和地区的政府开发使用生物识别信息的身份验证服务，在全球50多个国家和地区拥有实施记录。该公司将身份证登记和身份验证设备以及卡片打印机集成在一个便携式盒子中，提供兼具移动性、稳健性和安全性的服务。Laxton提供从咨询到开发、实施、培训和维护的一站式服务，以满足政府和其他组织的需求，在世界各国和地区赢得了良好的声誉。

[收购Laxton带来的主要协同效应]

  • 以改善服务为驱动力的业务扩张
  • 向市场增长可期的新兴国家和地区扩张

[展望未来]

通过此次收购，DNP将更大限度地发挥两家公司的协同效应，并力争到2030财年，通过面向海外政府的身份验证服务，实现1400亿日元的累计销售额。

更多详细信息

关于DNP

DNP成立于1876年，现已发展成为一家全球领先的公司，利用基于印刷的解决方案来创造新的商业机会，同时保护环境，为所有人创造一个更加生机勃勃的世界。我们利用在微细加工和精密镀膜技术方面的核心竞争力，为显示器、电子设备和光学薄膜市场提供产品。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人
DNP：Yusuke Kitagawa，+81-3-6735-0101
kitagawa-y3@mail.dnp.co.jp

Industry:

Dai Nippon Printing Co., Ltd.

TOKYO:7912
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

媒体联系人
DNP：Yusuke Kitagawa，+81-3-6735-0101
kitagawa-y3@mail.dnp.co.jp

More News From Dai Nippon Printing Co., Ltd.

DNP实现适用于超2nm一代的EUV光刻光掩模精细图案分辨率

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912) 成功实现超2nm（nm：10-9米）一代1逻辑半导体光掩模所需的精细图案分辨率，支持半导体制造领域的尖端工艺——极紫外光（EUV）光刻技术。 DNP还完成了兼容高数值孔径2光掩模的标准评估，而超2nm的下一代半导体正在考虑采用高数值孔径技术。同时DNP已开始提供评估光掩模。高NA EUV光刻技术能够以比以前更高的分辨率在硅晶圆上形成精细图案，并有望实现高性能、低功耗的半导体。 [开发] 要实现超2nm一代EUV光刻的光掩模，需要图案比3nm一代小20%。这不仅指图案的大小和形状，还指在相同掩模的表面上解析所有类型精细图案所需的技术。这不仅包括标准的直线和矩形图案，还包括日益复杂的弯曲图案。 DNP在既定的3nm一代制造工艺基础上反复改进，达到了超2nm一代所需的图案分辨率 与标准EUV光刻相比，用于高NA-EUV光刻的光掩模需要更高的精度和更精细的加工。 DNP建立并优化了与传统EUV光刻光掩模不同的制造工艺流程。 [展望未来...

DNP将高阻隔单一材料纸材的 再浆化率提高到了85%以上

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO:7912)成功更新了专有单一材料包装纸的材料和加工方法，实现了85%以上的再浆化率1。 2022年，我们开发了一种具有高阻隔性2的环保包装纸，能够阻止氧气和水蒸气的传输，可用作食品、化妆品和医药产品的包装材料。同时，使用单一材料纸提高了可回收性。 开发背景 近年来，为了提高在纸质包装可回收性方面的环保指标表现，欧洲和美国努力提高可再生资源-纸张的回收成效，将再浆化率提高到了80%以上。 为了应对这些挑战，DNP致力于扩大环保包装产品2的阵容。在此次的最新开发成果中，我们进一步改进了高阻隔性纸质单一材料环保包装纸，并将开始提供改进后的产品，这类产品可回收性更高且保留了阻隔特性。 展望未来 DNP将向食品、化妆品和医疗产品制造商提供高阻隔性纸质单一材料片材。我们还将利用独有的转化技术，扩大环保产品和服务的阵容，增强其阻隔性，并面向致力于减少对环境影响的全球市场推广这些产品。 在2024年6月26日至28日于东京国际会展中心举办的INTERPHE...

DNP黑崎工厂用于OLED制造的金属掩膜生产线开始运行

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912)宣布，为了满足对大型有机发光二极管(OLED)显示器日益增长的需求，本公司位于福冈县北九州市的黑崎工厂于2024年5月开始运营一条新的金属掩膜生产线，用于生产OLED显示器。 新生产线将生产与第八代(G8)玻璃基板兼容的大型金属掩膜，用于各种IT设备中推出的更大尺寸OLED显示屏。G8基板比目前的第六代(G6)基板大得多，有利于提高生产效率。 [全面运营] 越来越多的智能手机、平板电脑、笔记本电脑和显示器等IT产品采用OLED显示屏。由于对更大尺寸显示屏的需求日益增长，OLED面板制造商正在推动使用第8代大型玻璃基板进行大规模生产，这种基板比目前的第6代基板具有更高的生产效率。考虑到这些需求，DNP在黑崎工厂的新生产线上建立了与G8尺寸兼容的金属掩膜生产系统。 DNP正不断优化其业务连续性计划(BCP)，并将随着新生产线的投产进一步推进BCP，从而为我们在广岛县三原工厂的现有金属掩膜生产基地提供后备支持。 随着黑崎工厂的全面投产...
Back to Newsroom