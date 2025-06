Andersen Consulting aggiunge Sidat Hyder Morshed alla piattaforma attraverso un accordo di collaborazione

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting firma un accordo di collaborazione con Sidat Hyder Morshed Associates (Sidat Hyder), azienda di consulenza di gestione e servizi tecnologici, rafforzando le sue capacità globali e approfondendo la sua presenza in un mercato emergente.

Fondata nel 1986, Sidat Hyder propone un'ampia gamma di servizi, tra cui consulenza strategica e amministrativa, consulenza in ambito risorse umane (HR), assunzioni e outsourcing, e consulenza finanziaria. L'azienda serve un portafoglio diversificato di clienti in settori come servizi finanziari, energia, produzione, telecomunicazioni e il settore pubblico.

“In passato la nostra azienda ha rappresentato Arthur Andersen in Pakistan, pertanto siamo profondamente impegnati a fornire qualità, trasparenza e servizio migliore della categoria: valori fondamentali nella cultura di Andersen Consulting”, ha dichiarato Waqar Hyder, CEO di Sidat Hyder. “Come azienda collaboratrice, ora apparteniamo a una piattaforma di livello mondiale che migliora la nostra capacità di scalare il nostro impatto e fornire soluzioni globali e multidisciplinari ai nostri clienti”.

Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen, ha aggiunto: "La leadership comprovata e le capacità complementari di Sidat Hyder la rendono un'azienda perfettamente in linea con la nostra piattaforma di consulenza. Insieme rafforziamo il settore della consulenza unendo profonde competenze locali e capacità globali, aiutando i clienti ad affrontare le sfide odierne nello scenario commerciale".

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, commercio, tecnologia e trasformazione dell'IA, oltre a soluzioni di capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionali di Andersen Global, per offrire competenze di livello mondiale in materia fiscale, legale, di valutazione, di mobilità globale e di consulenza su una piattaforma globale con più di 20.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in oltre 500 sedi attraverso le aziende associate e le società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una partnership limitata e offre soluzioni di consulenza attraverso le sue aziende associate e le società collaboratrici situate in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.