Andersen Consulting intègre Sidat Hyder Morshed à sa plateforme moyennant un accord de collaboration

Andersen Consulting a conclu avec Sidat Hyder Morshed Associates (Sidat Hyder), une société de conseil en gestion et de services technologiques, un accord de collaboration qui renforce ses capacités mondiales et étend sa présence sur un marché émergent.

Fondé en 1986, Sidat Hyder propose une large gamme de services, notamment le conseil en stratégie et en management, le conseil en ressources humaines, le recrutement et l’externalisation, ainsi que le conseil financier. Le cabinet sert une clientèle diversifiée dans des secteurs tels que les services financiers, l’énergie, l’industrie manufacturière, les télécommunications et le secteur public.

« Ayant déjà représenté Arthur Andersen au Pakistan, nous sommes fermement attachés à la qualité, à la transparence et à l’excellence du service, autant de valeurs qui sont également inscrites dans la culture d’Andersen Consulting », a déclaré Waqar Hyder, PDG de Sidat Hyder. « En tant que cabinet partenaire, nous faisons désormais partie d’une plateforme de classe mondiale qui renforce notre capacité à accroître notre impact et à proposer des solutions globales et multidisciplinaires à nos clients. »

Mark L. Vorsatz, PDG mondial d’Andersen, a ajouté : « Le leadership reconnu de Sidat Hyder et ses compétences qui complètent les nôtres en font un candidat idéal pour notre plateforme de conseil. Ensemble, nous renforçons le secteur du conseil en combinant une connaissance approfondie du terrain et des compétences mondiales, afin d’aider nos clients à relever les défis actuels du monde des affaires. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services couvrant la stratégie d’entreprise, les affaires, les technologies et la transformation par l’IA, ainsi que des solutions de capital humain. Andersen Consulting, qui fait partie du modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, offre une expertise de classe mondiale en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d’évaluation, de mobilité mondiale et d’expertise consultative sur une plateforme internationale. Comptant plus de 20 000 professionnels dans le monde, Andersen Consulting est présent dans plus de 500 sites par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses sociétés partenaires. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui propose des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses membres et de ses collaborateurs dans le monde entier.

