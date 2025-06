Andersen Consulting透過合作協議將Sidat Hyder Morshed引入平台

舊金山--( BUSINESS WIRE )--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與菲律賓數位策略顧問公司David and Golyat簽署合作協議,深化其全球顧問能力。 David and Golyat高度專注于商業智慧、客戶洞察和數位化優先執行,與政府、發展組織和私人企業等跨產業客戶合作,透過資料驅動的決策推動長期價值。 David and Golyat管理合夥人Miko David表示:「我們很高興與Andersen Consulting合作,這是我們發展歷程中的一個里程碑。透過將我們在數位策略方面的專業知識與Andersen Consulting的全球平台相結合,我們具備獨特的優勢,能夠為在複雜市場中前行的客戶提供更大價值。」 Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示:「此次合作使我們能夠為自身全球顧問平台增添新層面。Miko及其團隊帶來了卓越的區域洞察力、創造力和分析嚴謹性,這些特質完美契合我們為全球客戶提供一流解決方案的承諾。」 Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構,提供一系列全面的服務,涵蓋企業策...