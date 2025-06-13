Andersen Consulting透過合作協議將Sidat Hyder Morshed引入平台

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與管理顧問及技術服務公司Sidat Hyder Morshed Associates (Sidat Hyder) 簽署合作協議，進一步提升其全球服務能力並深化在新興市場的業務布局。

成立於1986年的Sidat Hyder提供廣泛的服務，包括策略與管理諮詢、人力資源諮詢、招聘與外包以及財務諮詢。該公司為金融服務、能源、製造、電信和公共部門等多個行業的客戶提供服務。

Sidat Hyder執行長Waqar Hyder表示：「作為Arthur Andersen在巴基斯坦的代表公司，我們對品質、透明度和一流服務有著坚定的承諾，這些價值觀也深深植根於Andersen Consulting的文化中。作為合作公司，我們現已成為一個世界級平台的一部分，這增強了我們的影響力以及為客戶提供全球多學科解決方案的能力。」

Andersen全球董事長暨執行長Mark L. Vorsatz補充道：「Sidat Hyder展現的領導力與互補能力使其成為我們諮詢平台的自然選擇。透過深入的本地洞察與全球能力的結合，我們將攜手強化諮詢行業，助力客戶因應當前商業環境中的挑戰。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、商業、技術和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的諮詢、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。