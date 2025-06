Services financiers Innovation CIBC fournit du capital de croissance à Work Truck Solutions

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd’hui qu’elle a fourni un financement de croissance à Work Truck Solutions, un important fournisseur de solutions logicielles pour le secteur des véhicules utilitaires.

Work Truck Solutions aide les concessionnaires, les fabricants d’équipement d’origine, les fournisseurs de services de modification et les distributeurs à optimiser leurs activités au moyen d’une plateforme infonuagique native qui améliore l’achat, la vente et l’entretien des véhicules utilitaires. L’approche novatrice des Work Truck Solutions permet aux utilisateurs de simplifier les processus et de tirer parti des renseignements axés sur les données pour améliorer la mobilisation de la clientèle et l’efficacité opérationnelle.

« Nous sommes ravis des occasions à venir dans le secteur des véhicules utilitaires et demeurons déterminés à respecter notre engagement à soutenir nos clients alors qu’ils composent avec la complexité de la chaîne d’approvisionnement actuelle », a déclaré Aaron Johnson, chef de la direction, Work Truck Solutions. « Conformément à notre engagement, cette collaboration avec Services financiers Innovation CIBC souligne notre engagement à l’égard de l’innovation et de la croissance, en nous fournissant les ressources nécessaires pour perfectionner davantage notre plateforme logiciel-service (SaaS) et accroître notre présence sur le marché. »

« L’équipe de Work Truck Solutions a réussi à mettre au point une plateforme qui joue un rôle essentiel dans la chaîne d’approvisionnement des véhicules utilitaires et qui a une incidence importante sur un secteur important et dynamique », a déclaré Youssef Kabbani, directeur général, Services financiers Innovation CIBC.

« Nous sommes ravis de soutenir une équipe aussi prestigieuse à Work Truck Solutions, aux côtés de Rubicon Technology Partners, alors qu’elle amorce la prochaine phase de croissance et continue à élargir sa plateforme novatrice », a ajouté Niramay, directeur général, Services financiers Innovation CIBC.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC s’appuie sur 25 ans d’expérience spécialisée dans les entreprises en croissance des secteurs des technologies et des sciences de la vie en Amérique du Nord, plus que la plupart des banques. L’équipe Services financiers Innovation CIBC compte maintenant plus de 11 milliards de dollars de fonds sous gestion, notamment dans les sciences de la vie, les soins de santé, les sociétés de technologies propres, les investisseurs et les entrepreneurs, et elle a aidé plus de 700 entreprises adossées à du capital de risque et du capital d’investissement au cours des six dernières années et demie. La banque exerce ses activités depuis 14 bureaux mondiaux, dont ceux de San Francisco, de Menlo Park, de New York, de Toronto, de Londres, d’Austin, de Boston, de Chicago, de Seattle, de Vancouver, de Montréal, d’Atlanta, de Reston et de Durham. Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour amorcer la discussion. cibc.com/servicesfinanciersinnovation

À propos de Work Truck Solutions

Work Truck Solutions offre une plateforme de technologies intelligentes qui permet à toutes les parties intéressées de l’écosystème des véhicules utilitaires – les concessionnaires, les fabricants d’équipement d’origine, les fournisseurs de services de modification et les distributeurs – de servir efficacement les entreprises et les gestionnaires de parc automobile qui ont besoin de camions et de fourgons de travail. Grâce à des solutions novatrices couvrant de nombreux domaines, comme la gestion centralisée des stocks, l’analyse opérationnelle et le marketing numérique, Work Truck Solutions aide les personnes qui travaillent dans le secteur des véhicules utilitaires, peu importe leur rôle dans la chaîne d’approvisionnement, en améliorant la visibilité et l’efficacité afin que les entreprises puissent se concentrer sur leur activité. Pour en savoir plus sur Work Truck Solutions, visitez le site www.worktrucksolutions.com (en anglais seulement).

À propos de Rubicon Technology Partners

Rubicon Technology Partners est une société de capital d’investissement du marché intermédiaire qui investit dans des sociétés de logiciels d’entreprise dotées de produits novateurs et d’équipes de direction talentueuses pour les aider à croître et à prendre de l’expansion. Rubicon compte plus de 4 milliards de dollars en actifs sous gestion. Son siège social se situe à Boulder, au Colorado, et elle a des bureaux supplémentaires à New Haven, au Connecticut et à San Mateo, en Californie. Pour en savoir plus sur Rubicon, visitez le site www.rubicontp.com (en anglais uniquement).