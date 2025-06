Andersen Consulting erweitert seine Plattform durch eine Kooperationsvereinbarung mit Sidat Hyder Morshed

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting schließt eine Kooperationsvereinbarung mit Sidat Hyder Morshed Associates (Sidat Hyder), einem Unternehmen für Managementberatung und Technologiedienstleistungen, um seine globalen Kompetenzen zu stärken und seine Präsenz in einem aufstrebenden Markt auszubauen.

Sidat Hyder wurde 1986 gegründet und bietet ein umfangreiches Leistungsspektrum, darunter Strategie- und Managementberatung, Personalberatung, Personalbeschaffung und Outsourcing sowie Finanzberatung. Das Unternehmen betreut ein vielfältiges Portfolio von Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Energie, Fertigung, Telekommunikation und der öffentliche Sektor.

„Als ehemalige Vertretung von Arthur Andersen in Pakistan fühlen wir uns Qualität, Transparenz und erstklassigem Service verpflichtet – Werte, die auch in der Unternehmenskultur von Andersen Consulting tief verwurzelt sind“, erklärte Waqar Hyder, CEO von Sidat Hyder. „Als kooperierendes Unternehmen sind wir nun Teil einer erstklassigen Plattform, die uns in die Lage versetzt, unseren Einfluss zu vergrößern und unseren Kunden globale, multidisziplinäre Lösungen anzubieten.“

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Die bewährte Führungskompetenz und die ergänzenden Fähigkeiten von Sidat Hyder passen hervorragend zu unserer Beratungsplattform. Gemeinsam stärken wir die Beratungsbranche, indem wir fundierte lokale Kenntnisse mit globalen Kompetenzen verbinden und unseren Kunden dabei helfen, die aktuellen Herausforderungen der Geschäftswelt zu meistern.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.