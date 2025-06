Volvo Cars e HCLTech collaborano per promuovere la trasformazione nell'ingegneria

NEW YORK e NOIDA, India--( BUSINESS WIRE )--HCLTech, leader mondiale nel settore tecnologico, oggi ha pubblicato la relazione "Cloud Evolution: Mandate to Modernize" (L'evoluzione del cloud: il mandato per la modernizzazione), che offre un'analisi completa del modo in cui le aziende stanno riplasmando le proprie strategie cloud per promuovere l'innovazione e la trasformazione aziendale. "Il cloud non è solo un investimento tecnologico; è fondamentale per il modo in cui le imprese si modernizzano....