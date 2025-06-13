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Andersen Consulting通过合作协议将Sidat Hyder Morshed引入平台

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与管理咨询及技术服务公司Sidat Hyder Morshed Associates (Sidat Hyder) 签署合作协议，进一步提升其全球服务能力并深化在新兴市场的业务布局。

成立于1986年的Sidat Hyder提供广泛的服务，包括战略与管理咨询、人力资源咨询、招聘与外包以及财务咨询。该公司为金融服务、能源、制造、电信和公共部门等多个行业的客户提供服务。

Sidat Hyder首席执行官Waqar Hyder表示：“作为Arthur Andersen在巴基斯坦的代表公司，我们对质量、透明度和一流服务有着坚定的承诺，这些价值观也深深植根于Andersen Consulting的文化中。作为合作公司，我们现已成为一个世界级平台的一部分，这增强了我们的影响力以及为客户提供全球多学科解决方案的能力。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Sidat Hyder展现出的领导力与互补能力使其成为我们咨询平台的自然选择。通过深入的本地洞察与全球能力的结合，我们将携手强化咨询行业，助力客户应对当前商业环境中的挑战。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、商业、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和顾问专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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