Volvo Cars en HCLTech werken samen om transformatie in engineering te bevorderen

NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, een toonaangevend internationaal technologiebedrijf, maakte vandaag bekend dat Volvo Cars voor HCLTech koos als een van haar strategische leveranciers van engineering services.

Al vele jaren is Volvo Cars een koploper op het vlak van innovatie in de automobielsector. Het bedrijf is dan ook van plan om de toekomst van mobiliteit vorm te geven met sterke ambities voor duurzame groei en wil klanten de vrijheid geven om zich op een persoonlijke, duurzame en veilige manier te verplaatsen.

Voortbouwend op een gevestigde relatie in digitale en PLM-services, breidt dit akkoord de rol van HCLTech aanzienlijk uit om de levering van end-to-end engineeringoplossingen op schaal te dekken.

