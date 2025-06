Andersen Consulting adiciona Sidat Hyder Morshed à sua plataforma por meio de acordo de colaboração

SÃO FRANCISCO--( BUSINESS WIRE )--A Andersen Consulting aprofunda suas capacidades globais de consultoria por meio de um acordo de colaboração com a David and Golyat, uma consultoria de estratégia digital com sede nas Filipinas. Com forte foco em inteligência de negócios, insights de clientes e execuções digitais, a David and Golyat trabalha com clientes de diversos setores — incluindo governo, organizações de desenvolvimento e empresas privadas — para gerar valor a longo prazo por meio de decisõ...