Andersen Consulting tilføjer Sidat Hyder Morshed til platformen gennem samarbejdsaftale

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting indgår en samarbejdsaftale med Sidat Hyder Morshed Associates (Sidat Hyder), et managementkonsulent- og teknologiservicefirma, og styrker dermed sin globale kapacitet og tilstedeværelse på et voksende marked.

Sidat Hyder blev stiftet i 1986 og tilbyder en lang række ydelser, herunder strategi- og ledelsesrådgivning, HR-rådgivning, rekruttering og outsourcing samt finansiel rådgivning. Firmaet servicerer en mangfoldig portefølje af kunder på tværs af sektorer som finansielle tjenester, energi, produktion, telekommunikation og den offentlige sektor.

"Vi har tidligere fungeret som et repræsentativt firma for Arthur Andersen i Pakistan, og vi har en dyb forpligtelse til kvalitet, gennemsigtighed og den bedste service i klassen – værdier, som også er forankret i kulturen hos Andersen Consulting," siger Waqar Hyder, administrerende direktør for Sidat Hyder. "Som samarbejdsfirma er vi nu en del af en platform i verdensklasse, som styrker vores kapacitet, når det kommer til at skalere vores indflydelse og levere globale, tværfaglige løsninger til vores kunder."

Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen, tilføjer: "Sidat Hyders dokumenterede lederskab og alsidige kompetencer gør dem til et naturligt match for vores konsulentplatform. Sammen styrker vi konsulentbranchen ved at kombinere dyb lokal indsigt med globale kompetencer, idet vi hjælper kunderne med at imødekomme nutidens udfordringer i forretningslandskabet."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for menneskelig kapital. Andersen Consulting er integreret iAndersen Globals multidimensionelle servicemodel og leverer rådgivning i verdensklasse inden for konsulentarbejde, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og strategisk rådgivning via en global platform med over 20.000 professionelle og en tilstedeværelse i mere end 500 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab, der leverer konsulentløsninger via sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

