Xsolla s’associe à Defold pour permettre aux développeurs web d’intégrer des achats dans les jeux en toute transparence

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, un chef de file mondial du commerce de jeux vidéo, vient d’annoncer un nouveau partenariat stratégique avec Defold, le moteur de jeux multiplateformes auquel font confiance les développeurs professionnels indépendants du monde entier. Cette collaboration introduit une intégration transparente entre Xsolla et les jeux web construits par Defold sur CrazyGames, permettant aux développeurs de monétiser facilement leurs titres, juste à temps pour la Game Jam CrazyGames x Defold, qui se déroulera du 13 au 15 juin.

Pour répondre à la complexité de la monétisation dans les jeux, Xsolla et Defold ont développé un nouveau kit de développement logiciel (Software Development Kit, SDK) qui permet aux développeurs Defold d’implémenter des fonctionnalités d’achat dans les jeux sans avoir recours à la configuration manuelle complexe des API. Grâce au parrainage et au soutien de Xsolla, cette intégration élimine également les frictions du parcours de monétisation, permettant ainsi aux développeurs de se concentrer sur la création de jeux attrayants plutôt que sur les infrastructures commerciales.

Ce SDK réunit trois acteurs clés de l’espace sans cesse grandissant des jeux sur navigateur : Xsolla, Defold et CrazyGames, offrant ainsi un parcours fluide du jeu à l’achat. Le lancement, qui coïncide avec la Game Jam, permet aux participants d’intégrer facilement des achats dans les jeux, d’étendre leur portée et de développer et d’explorer de nouvelles possibilités de monétisation au-delà des magasins d’applications traditionnels.

Les développeurs qui utilisent le moteur flexible de Defold, basé sur Lua, peuvent désormais mettre en œuvre des flux de monétisation de bout en bout directement dans leurs jeux sur navigateur, grâce aux puissants outils fournis par Xsolla. Ce partenariat marque une avancée notable dans le domaine du développement des jeux sur navigateur et renforce le rôle de Xsolla en tant qu’innovateur dans le domaine du commerce des jeux multiplateformes.

« Depuis toujours, Xsolla s’efforce de simplifier le processus de monétisation, en particulier pour les développeurs qui cherchent à atteindre les joueurs sur de multiples plateformes », a déclaré Chris Hewish, directeur de la stratégie et de la communication chez Xsolla. « Notre partenariat avec Defold offre de nouvelles opportunités aux développeurs de jeux sur navigateur, d’autant que la communauté CrazyGames ne cesse de croître. Nous sommes ravis de leur proposer une solution rapide, intuitive et de qualité conçue à leur intention. »

« Aider les développeurs à faire plus avec moins est au cœur de la mission de Defold », a confié pour sa part Björn Ritzl, propriétaire de produit chez Defold. « En collaborant avec Xsolla, nous fournissons à notre communauté des outils pour monétiser les jeux plus facilement, notamment dans l’espace des jeux en ligne en plein essor. C’est une grande victoire pour nos développeurs à l’approche de la Game Jam. »

Cette initiative s’inscrit dans la lignée de la vision plus large de Xsolla en matière de collaboration écosystémique, de diversification des canaux de distribution et de développement de modèles de revenus durables pour les développeurs, quelle que soit leur taille. Avec plus de 500 boutiques en ligne lancées avec succès et une gamme croissante de solutions de monétisation, Xsolla continue de regrouper les opportunités pour la communauté mondiale des développeurs.

Pour accéder au nouveau SDK de Xsolla ou en apprendre davantage sur Defold, prière de visiter xsolla.pro/defold

À propos de Xsolla

Xsolla est un chef de file mondial du commerce de jeux vidéo qui dispose d'un ensemble robuste et puissant d'outils et de services conçus spécifiquement pour l'industrie. Depuis sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs et éditeurs de jeux de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux à l'échelle mondiale et sur plusieurs plateformes. En tant que leader innovant dans le commerce des jeux, la mission de Xsolla est de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation à l’échelle mondiale afin d’aider ses partenaires à atteindre plus de zones géographiques, à générer plus de revenus et à créer des relations avec les joueurs du monde entier. La société est basée et incorporée à Los Angeles, en Californie, et dispose de bureaux à Londres, Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montréal et dans des villes du monde entier.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter xsolla.com

À propos de Defold

Defold est un moteur de jeu gratuit, disponible à la source, multiplateforme et doté d’une licence conviviale pour les développeurs. Defold est utilisé par des développeurs professionnels et indépendants du monde entier pour créer des jeux commerciaux. Defold est également fréquemment utilisé dans les jeux pour les game jams et comme outil pour enseigner le développement de jeux. Defold est développé par la Defold Foundation, une fondation suédoise axée sur les logiciels créée en mai 2020. La Defold Foundation collabore avec des partenaires de l’industrie pour fournir des logiciels et des services libres et à source ouverte aux développeurs de jeux du monde entier.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur defold.com.

À propos de CrazyGames

CrazyGames est une plateforme de jeux sur navigateur web de premier plan qui offre des jeux instantanés à plus de 40 millions d’utilisateurs mensuels dans le monde entier. Avec des milliers de jeux de haute qualité dans tous les genres, CrazyGames aide les développeurs à atteindre un public massif et très participatif, sans les frictions que peuvent engendrer les magasins d’applications. La plateforme prend en charge la publication directe sur le web, les boucles de rétroaction rapides et les outils de monétisation modernes – permettant aux créateurs de jeux de prospérer dans l’ère du navigateur d’abord.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur crazygames.com.

