Volvo Cars et HCLTech vont collaborer pour stimuler la transformation de l’ingénierie

NOIDA, Inde--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, une entreprise technologique mondiale de premier plan, a annoncé ce jour que Volvo Cars a choisi HCLTech comme l’un de ses fournisseurs stratégiques de services d’ingénierie.

Volvo Cars, qui est à la pointe de l’innovation automobile depuis de nombreuses années, s’est donné pour mission de façonner l’avenir de la mobilité. La Société affiche de fortes ambitions en matière de croissance durable et veut offrir à ses clients la liberté de se déplacer de manière personnelle, durable et sûre.

Basé sur une relation solidement établie dans les services numériques et PLM (gestion du cycle de vie des produits), cet accord élargit considérablement le rôle d’HCLTech dans la fourniture de solutions d’ingénierie complètes à grande échelle. Cette collaboration stratégique permettra à l’entreprise de soutenir les futurs projets d’ingénierie que Volvo Cars déploiera dans son Centre d’excellence automobile de Göteborg et dans ses centres de livraison offshore et nearshore mondiaux.

« Nous sommes fiers de renforcer notre partenariat avec Volvo Cars en cette période si déterminante pour sa transformation », a déclaré Pankaj Tagra, vice-président de HCLTech, Production et industries connexes, Europe. « HCLTech investit massivement dans l’ingénierie automobile de nouvelle génération. Cet engagement stratégique témoigne de notre volonté de fournir les solutions d’ingénierie hautement performantes et évolutives qui façonneront la mobilité de demain. »

M. Tagra a ajouté que ce partenariat consolide la position de HCLTech comme partenaire stratégique privilégié en matière d’ingénierie pour les leaders mondiaux de l’automobile, lesquels sont de plus en plus nombreux à reconnaître la capacité de ses solutions à libérer l’avenir de la mobilité.

À propos de HCLTech

HCLTech est une société technologique mondiale qui compte plus de 223 000 employés répartis dans 60 pays. L’entreprise offre des capacités de pointe axées sur le numérique, l’ingénierie, le cloud et l’IA, soutenues par un vaste portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons avec des clients de tous les grands secteurs verticaux - services financiers, fabrication, sciences de la vie et soins de santé, haute technologie, semi-conducteurs, télécommunications et médias, vente au détail et produits de grande consommation, services publics - auxquels nous fournissons des solutions industrielles. Notre chiffre d’affaires consolidé pour la période de 12 mois se terminant en mars 2025 s’est élevé à 13,8 milliards USD. Découvrez comment nous pouvons dynamiser votre développement sur le site hcltech.com.

