Mettre l'accent sur la lenteur : pourquoi l'Irlande est-elle la destination idéale pour les voyageurs qui prennent leur temps ?

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Tourism Ireland -- Dans un monde toujours plus pressé, vous invite à prendre votre temps. Avec ses sentiers côtiers sinueux, ses paysages apaisants et ses traditions solidement enracinées, l'Irlande apparaît comme l'un des pays d'Europe les mieux adaptés au slowtourisme, une tendance mondiale en plein essor qui privilégie les expériences enrichissantes et porteuses de sens plutôt que les itinéraires rapides.

Des matins brumeux dans le Burren aux longs après-midi le long du Wild Atlantic Way, l'Irlande récompense ceux qui préfèrent mettre l'accent sur la lenteur. Qu’il s’agisse de rencontrer des artisans locaux, flâner le long de la côte, s’évader en écoutant des histoires racontées dans un pub ou loger dans des fermes familiales, le charme du pays ne se découvre pas dans la précipitation, mais dans les détails.

Qu’est-ce que le Slowtourisme?

Le slowtourisme encourage les voyageurs à s'impliquer davantage dans une destination, en passant plus de temps dans moins d'endroits, en soutenant les économies locales, en voyageant de manière responsable et attentive, tout en préservant l'environnement. C'est moins le fait de cocher des cases que d'être présent : une philosophie que l'île d'Irlande incarne depuis de nombreuses année.

L’Irlande, destination idéale pour le Slowtourisme

Parcours panoramiques : prenez le temps d'explorer la Causeway Coastal Route ou le Ring of Kerry, où chaque virage fait découvrir une nouvelle histoire ou une crique cachée.

: prenez le temps d'explorer la Causeway Coastal Route ou le Ring of Kerry, où chaque virage fait découvrir une nouvelle histoire ou une crique cachée. Les goûts du terroir : les restaurants « de la ferme à l’assiette» et les marchés de producteurs de tout le pays offrent des produits saisonniers et locaux

: les restaurants « de la ferme à l’assiette» et les marchés de producteurs de tout le pays offrent des produits saisonniers et locaux Rencontres authentiques : de la tonte du gazon aux soirées de musique traditionnelle en passant par les contes dans les régions du Gaeltacht, chaque rencontre invite à s’immerger dans le patrimoine irlandais

: de la tonte du gazon aux soirées de musique traditionnelle en passant par les contes dans les régions du Gaeltacht, chaque rencontre invite à s’immerger dans le patrimoine irlandais Séjours attentifs : faites votre choix parmi les éco-retraites, les auberges de charme et les chambres d'hôtes à la campagne qui vous invitent à s’ attarder et à vivre comme un local.

« Les meilleurs moments que les visiteurs passent ici ne sont jamais précipités : c'est l'heure passée à discuter autour d'un thé, la promenade qui se transforme en histoire, l'arrêt imprévu sur une plage ou dans un pub local pour une session improvisée de musique traditionnelle qui font les plus beaux souvenirs», explique Siobhán Ni Ghairbith, directrice de la ferme St Tola Goat Cheese Farm dans le comté de Clare. « L'Irlande brille vraiment lorsque l'on prend son temps, c'est ainsi que l'on découvre l'âme de l’île.

Barry Flanagan, propriétaire du Lough Erne Water Taxi dans le comté de Fermanagh, ajoute : « Les visiteurs nous disent souvent qu'ils viennent pour la vue, mais ce sont les moments de calme qui restent gravés dans leur mémoire : la sensation d'espace et la possibilité d'en profiter pleinement. Nous disons toujours que la meilleure façon de découvrir l'Irlande est de prendre son temps et de laisser surgir l'inattendu. Ce sont ces petits moments simples qui restent dans la mémoire des gens longtemps après être rentrés chez eux. Voilà, c'est tout cela voyager en Irlande ».

Alors que de plus en plus de voyageurs cherchent à échapper à la pression de la vie moderne et à nouer des liens plus significatifs avec des lieux et des personnes, découvrir l'Irlande sans se presser est idéal pour respirer et se ressourcer.

