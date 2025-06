Andersen Consulting voegt Sidat Hyder Morshed toe aan platform via samenwerkingsovereenkomst

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting sluit een samenwerkingsovereenkomst met Sidat Hyder Morshed Associates (Sidat Hyder), een managementconsultancy- en technologiedienstverlener. Hiermee versterkt het bedrijf zijn wereldwijde capaciteiten en verdiept het zijn aanwezigheid in een opkomende markt.

Sidat Hyder, opgericht in 1986, biedt een uitgebreid scala aan diensten, waaronder strategisch en managementconsultancy, HR-consultancy, recruitment en outsourcing, en financieel advies. Het bedrijf bedient een diverse klantenportfolio in sectoren zoals financiële dienstverlening, energie, productie, telecommunicatie en de publieke sector.

"Omdat we voorheen Arthur Andersen in Pakistan vertegenwoordigden, hechten we veel waarde aan kwaliteit, transparantie en de beste service – waarden die ook verankerd zijn in de cultuur van Andersen Consulting," aldus Waqar Hyder, CEO van Sidat Hyder. "Als samenwerkend bedrijf maken we nu deel uit van een platform van wereldklasse dat ons vermogen versterkt om onze impact te vergroten en onze klanten wereldwijde, multidisciplinaire oplossingen te bieden."

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegde hieraan toe: "Het bewezen leiderschap en de complementaire capaciteiten van Sidat Hyder maken hen een natuurlijke match voor ons adviesplatform. Samen versterken we de adviessector door diepgaande lokale inzichten te combineren met wereldwijde capaciteiten, en helpen we klanten de huidige uitdagingen in het bedrijfsleven aan te gaan."

Andersen Consulting is een wereldwijde adviespraktijk die een uitgebreid dienstenpakket biedt op het gebied van bedrijfsstrategie, zakelijke, technologische en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale dienstenmodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consulting, belastingen, wetgeving, taxatie, wereldwijde mobiliteit en advies. Op het wereldwijde platform van Andersen Consulting werken 20.000 specialisten en het bedrijf is actief op meer dan 500 plaatsen via haar leden en samenwerkende kantoren. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultancyoplossingen via haar leden en samenwerkende kantoren over de hele wereld.

