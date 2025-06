Langsam angehen: Warum Irland das perfekte Reiseziel für entspannten Urlaub ist

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Tourism Ireland -- In einer Welt, die immer in Eile ist, lädt Irland zum Entspannen ein: Lass dir Zeit. Sich windende Küstenwege, seelenberuhigende Landschaften und tief verwurzelte Traditionen machen Irland zu einem der natürlichsten Reiseziele Europas für Slow Tourism – ein wachsender globaler Reisetrend, bei dem es um tiefere, bewusstere Erlebnisse statt um hektische Reisepläne geht.

Von nebliger Morgenstimmung im Burren bis zu entspannten Nachmittagen entlang des Wild Atlantic Way, Irland belohnt alle, die entschleunigen. Ob Sie sich mit lokalen Handwerkern austauschen, die Küste kulinarisch erkunden, beim Geschichtenerzählen in einem Pub verweilen oder in familiengeführten Bauernhäusern übernachten – der Charme des Landes offenbart sich nicht in der Eile, sondern in den Details.

Was ist „Slow Tourism“?

Beim Slow Tourism geht es darum, sich intensiver mit einem Reiseziel zu befassen, mehr Zeit an weniger Orten zu verbringen, die lokale Wirtschaft zu unterstützen, verantwortungsbewusst und achtsam zu reisen und dabei die Umwelt zu schonen. Nicht Sehenswürdigkeiten abhaken, sondern bewusst erleben – ein Ethos, das die Insel Irland schon lange verkörpert, noch bevor diese Reiseform einen Namen hatte.

Irlands natürliche Neigung zu Slow Travel

Malerische Reiserouten: Nehmen Sie sich Zeit, die Causeway Coastal Route oder den Ring of Kerry zu erkunden, wo jede Kurve eine neue Geschichte oder eine versteckte Bucht offenbart.

Nehmen Sie sich Zeit, die Causeway Coastal Route oder den Ring of Kerry zu erkunden, wo jede Kurve eine neue Geschichte oder eine versteckte Bucht offenbart. Lokale Köstlichkeiten: Vom Hof auf den Teller – überall im Land bieten Hofrestaurants und Bauernmärkte gemütliche, saisonale Kostproben der irischen Kultur.

Vom Hof auf den Teller – überall im Land bieten Hofrestaurants und Bauernmärkte gemütliche, saisonale Kostproben der irischen Kultur. Authentische Begegnungen: Vom Torfstechen bis zu traditionellen Musikabenden und Erzählstunden in den Gaeltacht-Regionen – Besucher können tief in das lebendige Erbe eintauchen.

Vom Torfstechen bis zu traditionellen Musikabenden und Erzählstunden in den Gaeltacht-Regionen – Besucher können tief in das lebendige Erbe eintauchen. Bewusste Aufenthalte: Wählen Sie aus Biohotels, Boutique-Gasthöfen und Frühstückspensionen auf dem Land, die Sie einladen, zu verweilen und wie ein Einheimischer zu leben.

„Die schönsten Momente, die Besucher hier erleben, sind nie gehetzt – es ist die Stunde beim Teetrinken und Plaudern, der Spaziergang, der zur Geschichte wird, der ungeplante Halt an einem Strand oder in einem lokalen Pub, wo plötzlich eine Trad-Musiksession beginnt“, sagt Siobhán Ni Ghairbith, Direktorin der St. Tola Goat Cheese Farm in der Grafschaft Clare. „Irland zeigt seinen wahren Glanz, wenn man sich Zeit nimmt – so entdeckt man das Herz dieses Landes.“

Barry Flanagan, Inhaber von Lough Erne Water Taxi in der Grafschaft Fermanagh, fügt hinzu: „Besucher sagen uns oft, dass sie wegen der Aussicht kommen – aber es sind die ruhigen Momente, die ihnen in Erinnerung bleiben: das Gefühl von Weite und die Möglichkeit, alles bewusst aufzunehmen. Wir sagen immer, die beste Art Irland zu bereisen ist, sich Zeit zu nehmen und Raum für das Unerwartete zu lassen. Es sind die kurzen, einfachen Augenblicke, die den Menschen lange nach ihrer Heimkehr in Erinnerung bleiben. Genau darum geht es beim Reisen in Irland.“

Da immer mehr Reisende dem Druck des modernen Lebens entfliehen und sich nach echter Verbindung zu Orten und Menschen sehnen, bietet ein entschleunigter Irlandaufenthalt nicht nur Platz zum Atmen, sondern die Gelegenheit, sich zuhause zu fühlen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.